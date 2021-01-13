內地增設「國家安全學」等新學科　全面加強相關科學研究人才培養

內地傳媒引述教育部消息，指經專家論證後，國務院學位委員會批准設置新門類「交叉學科」，並在其之下新增有兩個一級學科，分別為「集成電路科學與工程」及「國家安全學」。

有關「國家安全學」方面，國務院學位委員會辦公室負責人表示，該學科既是貫徹落實總體國家安全觀、構築國家安全人才基礎、夯實國家安全能力建設的戰略舉措，也是立足國情、順應發展的必然選擇，將為全面加強國家安全學科學研究和人才培養奠定制度基礎。

負責人指，國家安全學將為全面加強國家安全學科學研究和人才培養奠定制度基礎。（視覺中國）

至於「集成電路科學與工程」，則是要構建支撐集成電路產業高速發展的創新人才培養體系，從數量上和質量上培養出滿足產業發展急需的創新型人才，為從根本上解決制約中國集成電路產業發展的「卡脖子」問題提供強有力人才支撐。

負責人指，「國家安全學」及「集成電路科學與工程」，其研究對象的特殊性，在理論、方法上涉及較多的現有一級學科，顯示出多學科綜合與交叉的突出特點，經專家充分論證，設置在「交叉學科」門類下。而為推動交叉學科的科學有序發展，國務院學位委員會正在研究制定交叉學科設置與管理的相關辦法，進一步明確甚麼是交叉學科、交叉學科如何建設發展、依托交叉學科如何開展人才培養等基本問題，並在交叉學科設置條件、設置程序、學位授權與授予、質量保證等方面作出具體規定，探索具有中國特色的交叉學科設置與目錄管理制度。

（澎湃新聞）