孟晚舟引渡案｜加拿大專家：美國的協議可能是個陷阱

華為高管孟晚舟引渡案仍在繼續,美媒日前爆料稱,美國提出一項協議,計劃有條件地釋放孟晚舟。但是加拿大律師認為,美國的協議可能是一個陷阱。

加拿大引渡法專家博廷(Gary Botting)2021年1月4日在加拿大《國家郵報》發表了一篇題為《美國是不是在給孟晚舟設陷阱?》(Is the U.S. laying a trap for Meng Wanzhou?)的文章。博廷撰寫過幾本引渡法方面的書籍,曾為孟晚舟法律團隊擔任顧問。

他表示,自己曾在一些案件中擔任律師,客戶指示他與美國檢察官達成協議。美國官員通常不會接受這樣的想法,除非承諾認罪,而且當事人本人不在美國。

根據《華爾街日報》2020年12月3日的一篇報道,美國正與孟晚舟就一項暫緩起訴協議進行談判,以允許她從加拿大回國,來換取她承認在一起刑事案件中的不當行為。知情人士稱,若達成這樣的協議,孟晚舟將被要求承認針對她的一些指控,檢方將同意推遲並在之後放棄指控,但前提是她配合檢方。

孟晚舟被捕前生活照(請點擊大圖瀏覽):

博廷認為,美國「可能正在為孟晚舟設下一個陷阱」。他列舉了3個他之前參與的案例,他稱這些案例說明了孟晚舟接受這筆交易的潛在危險。

「最終,孟晚舟的名字必須從起訴書中刪除,」他寫道。「否則,即使加拿大司法部長下令釋放她,只要她碰巧抵達與美國有引渡條約的國家,美國就可以一次又一次地追捕她。」

「愈來愈明顯的是,對華為提出起訴是一項政治舉措,旨在篡奪華為在5G市場上的成功,並讓美國企業在這個新興領域佔據主導地位。美國把孟晚舟加到起訴書中,顯然誤判了自己會造成多大的混亂。」

圖為12月10日中國電訊設備商華為副董事長孟晚舟和丈夫在休庭時離開加拿大卑詩省最高法院。(AP)

加拿大2018年12月1日應特朗普(Donald Trump)政府的要求,在温哥華機場逮捕了孟晚舟,華盛頓希望將孟晚舟引渡到美國審理,因為她違反了美國對伊朗的相關禁令。引渡案定於2021年4月結束。孟晚舟一方正在採取各種努力阻止引渡案。

隨着拜登(Joe Biden)贏得了美國大選,孟晚舟的命運可能迎來轉機。中國南京大學國際關係研究院副院長、副教授鄭安光在接受俄衛星通訊社採訪時表示,孟晚舟事件是一起政治事件,拜登上台後可能會考慮撤銷對孟晚舟的指控。