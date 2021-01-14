美國駐聯合國代表與蔡英文視像會面　強調美國與台灣永遠站在一起

美國駐聯合國常任代表克拉夫特（Kelly Craft）原訂1月13日至15日訪問台灣，並於周四 （14日）會見台灣總統蔡英文，惟美國國務院隨後突然宣布所有出訪行程暫停。 訪台之行告吹，克拉夫特就改為在當天與蔡英文與視像會面。 另一邊廂，中國常駐聯合國代表團發言人在社交平台批評，美國此舉是不守信用的又一例證，並強調挑戰「一個中國」原則的企圖是不得人心，也是徒勞。

克拉夫特與蔡英文與視像會面。（美聯社）

據台灣總統府發出的新聞稿，蔡英文除了感謝美國及克拉夫特給予台灣堅定的支持，也對於她此次無法來台表示惋惜，並期待未來能在台灣見面。蔡英文強調，台灣是一股良善的力量，有能力、也有決心貢獻國際社會，未來會持續推動加入聯合國及其所屬的會議和活動，繼續讓世界知道台灣也是一個重要的夥伴。

蔡英文並提到，克拉夫特曾經在社文平台上分享與台灣灣黑熊布偶的合照，深深擄獲台灣人的心。這隻小熊不僅象徵台灣，更激發了年輕世代想要多加了解，進而共同努力幫助台灣成為聯合國的一員。

新聞稿最後指，蔡英文與克拉夫特也就台灣國際參與、台美深化合作、民主理念共享、教育資源交流等相關議題進行深度對話。

克拉夫特稱，她有清楚向蔡英文表達，美國會以朋友和夥伴身分與台灣站在一起，永遠如此，肩並肩作為民主的支柱。（美聯社）

爾後，克拉夫特亦有在社交平台上發文說明與蔡英文的視像會面內容，指在中國阻撓之下，台灣無法在聯合國各個場合分享這些成果，包括世界衛生大會是令人遺憾，「如果疫情給我們上了一課，會是更多的資訊、更大的透明度，都是答案的一部分。」克拉夫特更稱，她有清楚向蔡英文表達，美國會以朋友和夥伴身分與台灣站在一起，永遠如此，肩並肩作為民主的支柱。

（綜合報道）