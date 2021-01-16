孫楊禁賽｜瑞士最高法院公布撤銷處罰原因：仲裁小組主席存在歧視

中國游泳巨星孫楊去年被國際體育仲裁法庭（CAS）裁定禁賽8年後，向瑞士聯邦最高法院提出上訴。 該法院周五（15日）發布新聞公報稱，因國際體育仲裁法庭仲裁小組其中一名仲裁員存在偏見和歧視，法院決定撤銷對孫楊的禁賽處罰，並指國際體育仲裁法庭需另組新的仲裁小組，再重新作判決。

2018年9月，孫楊拒絕世界反禁藥組織（WADA）檢測人員對他採集藥檢樣本，後來有傳媒披露，指孫楊的保安人員用槌打碎了盛載血液的樣本樽。去年2月底，國際體育仲裁法庭裁定孫楊有罪，即時禁止參賽。而瑞士聯邦最高法院在去年12月24日，已曾就撤銷國際體育仲裁法庭對孫楊的禁賽處罰發布新聞公報，惟當時並未公布原因。

周五，法院首次公布判決原因，顯示孫楊在上訴申請中指，他於去年5月在網上平台留意到一篇文章，稱國際體育仲裁法庭的仲裁小組主席弗拉蒂尼存在偏見和歧視，後者於2018至2019年間，於個人社交媒體平台上就動物保護方面發表一系列言論，期間提及中國人時用了歧視性語言。

法院認為孫楊的調查舉證合規有效，經查，該仲裁小組主席一系列充滿暴力的表述顯然有問題，部分表述更明確針對中國人的膚色，且部分問題表述甚至是在其已被任命負責孫楊案後所發表。因此法院支持孫楊對該主席公正性的質疑，撤銷了有關禁賽判決。

中國泳手孫楊禁賽8年判決突推翻，回顧孫楊十大爭議事件（點圖放大）：

+ 4 + 4 + 4

（人民日報體育）