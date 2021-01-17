河北疫情｜多地捐贈物資抵達：武漢捐防疫物資　西藏捐羊肉礦泉水

河北新冠肺炎疫情仍然嚴峻，內地多個省市、企業和組織捐贈的物資陸續抵達河北，包括湖北捐贈的價值1000萬元（人民幣，下同）防疫物資、西藏捐贈的40噸礦泉水和4000公斤羊肉等。 曾歷經嚴峻疫情考驗的武漢市武昌區徐家棚街道，不忘河北石家莊橋西區曾經伸出的援手，向當地回贈200件防護服，目前也已送抵。

綜合內媒報道，1月17日下午，湖北省向河北省捐贈的1000萬元防疫物資抵達石家莊，用於支援河北省疫情防控。河北省紅十字會與湖北省有關人員完成了物資交接。此次捐贈的防疫物資包括移動核酸檢測車、檢測系統以及湖北省生產的醫用防護口罩、兒童口罩、醫用防護服等防疫物品。

報道指，去年初湖北疫情爆發時，河北各界捐助湖北各類物資3億餘元，並派出9批共計1100人的援鄂醫療隊馳援武漢和神農架林區，向當地提供援助。

此外，曾歷經嚴峻疫情考驗的武漢市武昌區徐家棚街道，不忘河北石家莊橋西區曾經伸出的援手，向當地回贈200件防護服，目前也已送抵。武漢重生應急救援隊和美德志願者聯盟，還通過慈善組織將一批價值22萬元的防護服、醫用口罩、手套及食品等物資送到河北激光社區服務中心，幫助當地義工團隊。

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作為河北對口援藏的地市，西藏阿里地區為河北省石家莊市籌集到總價值近180萬元的生活物資，包括40噸礦泉水、4000公斤羊肉和6000個「九味防瘟香囊」，也於近日陸續運抵。

此外，河北衡水市向邢台市捐贈33.5噸物資，包括新鮮屠宰的5噸豬肉、新鮮採摘的6噸蔬菜，以及7.5噸雞蛋、5噸牛奶、10噸消毒液等，上周五（15日）也已運抵邢台市，並完成交接工作。另據《中國日報》報道，臨近河北的天津市周日（17日）向河北開出兩列共50車滿載速食麵的集裝箱專列，共1300噸。

（綜合報道）