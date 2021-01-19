中國再向烏克蘭廠家購400部航空發動機　分析指為保該企業運轉

烏克蘭《防務快報》（Defense Express）網站1月15日報道稱，中國向烏克蘭馬達西奇（Motor Sich）公司採購了400台航空發動機，有分析稱或是為保該企業運轉，而不至於破產或被迫關閉。

這篇報道稱，馬達西奇公司近期與一家名稱不詳的中國公司簽署了合同，將向中國提供400部AI-322發動機，合同總價值約為8億美元（約合62億港元）。報道認為，這400部AI-322將被應用於中國JL-10（或稱L-15）高級教練機。

據悉，JL-10是中國第一款比照西方標準研製的高級教練機，其部分型號被認為具備實戰能力，可以作為二線空軍或在一些小國作為戰鬥機使用，部分性能甚至被認為已經達到了JF-17「梟龍」戰機的標準。

航空發動機一直是中國的弱項。（新華社）

然而，「梟龍」戰機早已用上中國國產的WS-13發動機，JL-10目前所配用的AI-322發動機卻完全仰賴於馬達西奇公司的供應。由於烏克蘭政府的親美政治傾向，中烏之間的這一類涉軍項目很難避免美國方面的制約。

早在2020年8月就發生過類似事件，當時中國為彌補本國航空發動機技術的缺陷曾試圖收購馬達西奇公司，然而相關計劃很快就在美國的干預下被烏克蘭反壟斷機構遏制。當時中方出面洽談的的北京天驕航空產業投資公司，甚至在1月14日起還被美國商務部列入了軍事最終用戶及最終用途（MEU）清單。

為此，中國很早就試圖自行研製出一款適用於JL-10的國產發動機，代號為「岷山」。然而，相關工作被認為要到2025年才能完成，甚至於有該項目已經被下馬的傳言。同時，俄羅斯、烏克蘭等多國的航空專家也都表示不甚看好「岷山」發動機，認為「岷山」發動機將很難夠研製成功，即便是成功地研製並應用，其性能也會與AI-322相差較遠。

對此有分析指出，中國之所以向烏克蘭採購AI-322航空發動機，一方面或許真的是發動機技術尚未到家，另一方面則是為了向馬達西奇公司輸血，保證其可以正常運轉。

由於馬達西奇在民用市場上競爭力低、軍用市場本身就較小等原因，該公司雖技術雄厚卻長期處於分崩離析的邊緣。如果中國還希望收購馬達西奇，就不可能放任其走向毀滅。即便只是為了避免俄羅斯航空工業漫天要價的可能性，馬達西奇也很有必要繼續存在。而這8億美元的訂單，足以讓馬達西奇正常運轉數年，而不至於破產或被迫關閉。