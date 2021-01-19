河南濟源書記掌摑政府秘書長　舉報人傳因影響形象被免職證不實

撰文： 葉琪 最後更新日期： 2021-01-19 20:41

河南濟源市委書記張戰偉早前被人實名舉報，在公開場合掌摑市政府秘書長翟偉棟，並致對方心臟病發，引發輿論關注。 舉報人自稱是翟偉棟妻子尚娟，網上近日就流傳一份豫港（濟源）焦化集團有限公司的內部文件，宣稱該公司黨委委員兼工會主席尚小娟「在網絡上發布有關濟源示範區主要領導負面影響的言論」，目前已被停職。 但豫港焦化集團在周二（19日）發出嚴正聲明，指上述文件不實，尚小娟仍是公司工會主席。

網上近日就流傳豫港（濟源）焦化集團有限公司的內部文件，宣稱尚小娟已被停職。（網上圖片）

內部文件稱，尚小娟是在相關部門已經接到其有關情況反映後，近期仍以檢舉控告為由，在網絡上發布有關濟源示範區主要領導負面影響的言論，「公司黨委認為其行為造成極大的不良影響，損壞了濟源示範區整體對外形象」。經研究決定，停止尚小娟黨委委員、工會主席黨內外所有職務，停職期間所有工資、補助暫停發放，並待相關部門調查核實並做出明確結論後再做進一步處理。

但豫港焦化集團在嚴正聲明中表明，尚小娟是現任公司工會主席，網傳文件為不實訊息，特聲明。

豫港焦化集團發嚴正聲明否認。（微博）

事緣微博帳號名為「濟源市尚娟」發文，指在去年11月11日上午，當時翟偉棟與其他市領導在機關餐廳角落裏吃早餐時。張戰偉其後來到機關餐廳就餐，看到翟偉棟也在場，便質問「你是副市長嗎？你是不是把自己當成市領導了？你有甚麼資格在這裏吃飯？」，更要求服務員將翟偉棟趕出去。

「濟源市尚娟」稱，翟偉棟欲至張戰偉身前小聲解釋，不料一近身就被張戰偉當眾掌摑一巴掌。遇襲並受辱的翟偉棟頓時眼冒金星，雙耳齊鳴，隨後誘發心臟病，很長一段時間內無法正常生活。

對於張戰偉掌摑翟偉棟一事，張戰偉未做任何回應，翟偉棟則承認網上文章確是妻子所發，但現時上級部門已介入，他不方便多說。至於濟源市委就表示「網傳與實際情況稍有不符」，指兩人是有衝突，不過「雙方或都有過激行為」。此外，河南省紀委工作人稱，此前已經有人反映問題，省紀委已受理舉報。

（綜合報道）