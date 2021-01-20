中國成功發射天通一號03星　為世界各地提供移動通信服務

撰文： 朱加樟 最後更新日期： 2021-01-20 13:40

1月20日（周三）0時25分，中國在西昌衛星發射中心用長征三號乙運載火箭，成功將天通一號03星發射升空。 天通一號03星在軌交付後，將與天通一號01星、02星組網運行，為中國及周邊、中東、非洲等相關地區，以及太平洋、印度洋大部分海域用戶，提供全天候、全天時、穩定可靠的話音、短消息和數據等移動通信服務。

1月20日（周三）0時25分，中國在西昌衛星發射中心用長征三號乙運載火箭，成功將天通一號03星發射升空。（新華社）

天通一號03星是中國航天科技集團五院通信與導航總體部自主研製的第三顆移動通信衛星。天通一號03星基於東方紅四​​號衛星平台研製，核心部組件全部自主研發，關鍵技術均擁有自主知識產權。

五院天通一號衛星總指揮邊炳秀表示，衛星移動通信系統主要為小型化移動終端，包括地面個人移動終端、車載終端、機載終端、船載終端等，提供多樣化的中低速率的通信服務。

據稱，該系統能夠實現對海洋、山區和高原等地區近乎無縫的覆蓋，滿足各類用戶對移動通信覆蓋性的需求。因其靈活移動和便攜的特點，具有很高的民用和商用價值。後續，研製隊伍將繼續推動天通一號移動通信衛星系統向全球擴展，實現衛星移動通信的規模化應用與運營，同時將探索5G與移動系統的融合發展，為國家空間基礎設施建設發揮更大作用。

五院天通一號衛星總設計師陳明章表示，天通一號系列衛星研製成功，使中國擁有了自主知識產權的衛星移動通信系統，標誌著中國在新載荷、大平台的研製與應用等領域進入了國際領先行列。同時也表明中國在衛星的設計製造能力、平台技術、載荷技術、基礎元器件、原材料和地面仿真實驗驗證技術領域，達到了較高技術水準，有力提升了後續同類衛星的研製水平。

（綜合報道）