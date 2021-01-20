內地男找代孕孩子僅存活57天後索賠　法院認定雙方各承擔一半責任

撰文： 葉琪 最後更新日期： 2021-01-20 15:19

中國裁判文書網近日發布一宗合同糾紛的民事案件二審判決書，雙方是男子與代孕公司。 案情指，男子與代孕公司簽訂合同，相關費用合共超級60萬元（人民幣．下同）。不過，孩子最終僅存活57天，男子遂提出起訴，要求代孕公司賠償。 法院最終判決認定，代孕合同是違法，而且違背公序良俗和社會公德，合同無效，一審判決認定代孕公司承擔70%責任欠妥，應是雙方各自承擔50%責任，代孕公司須向男子賠償323910.23元。

判決書顯示，男子尹亞忠與代孕公司「廣州寶如願健康管理有限公司」簽訂合同，訂明精子和卵子的供應方由尹亞忠負責指定，代孕方由寶如願公司提供且全權委托管理。合同更列明，懷孕方式為試管嬰兒代孕，且需要胚胎性別檢測為男孩。

法院指出，代孕是國家明令禁止的行為。（中新社）

合同亦有列明代孕的相關費用及流程，包括尹亞忠要支付「誠意金」、醫藥費、手術費、服務費等，甚至代孕女子要剖腹生產時，以及有多出來的試管嬰兒，尹亞忠亦需要額外支付費用。

判決書顯示，尹亞忠的孩子最終只存活57天，其剛出生就被診斷為高危兒，患有膿毒敗血症、膿毒敗血症、真菌感染、新生兒高膽紅素血症、新生兒貧血、肝功能損害、胃腸功能紊亂等，死因是化膿性腦膜腦炎。

法院最終判決認定，除醫療機構進行人類輔助生殖技術的應用外，其他代孕行為是國家明令禁止，同時案中的合同是將代孕方的子宮作為「物」來出租使用，將胎兒作為交易對像，且約定胚胎性別需檢測為男孩，無疑將人格權益作為商品進行交易，違背公序良俗和社會公德，故合同無效。

法院指，尹亞忠及寶如願公司明知代孕行為與傳統社會倫理道德、婚姻家庭及公序良俗相違背，仍違法簽訂和積極履行代孕協議，對合同的無效均存在同等過錯，應當承擔同等責任。

（綜合報道）