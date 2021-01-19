鄭爽代孕風波｜中央政法委開腔批「貽害世風」　傳廣電總局已封殺

撰文： 葉琪 最後更新日期： 2021-01-19 21:45

內地一線女星鄭爽日前被踢爆與前男友張恆在美國找代母秘密生子，網上流傳的錄音更聽到鄭爽一家在代母懷孕後打算棄養。鄭爽的回應被認為是默認傳聞，但她同時批評是被「別有用心的一步一步曝光」。 事態繼續發展，中央政法委旗下微信公眾號《中央政法委長安劍》在周二（19日）開腔，嚴詞批評鄭爽找代母，「把這樣錯亂的世界觀、價值觀、人生觀，置於眾目睽睽之下，貽害世風，這絕不是無辜！」

對於找代母一事，鄭爽的回應僅稱是「自己非常傷心和私密的事情」，她同時表明「在中國國土之上我沒有違背國家的指示，在境外我也更是尊重一切的法律法規」。

網上流傳消息指廣電總局已將鄭爽列為問題藝人，其所有節目將會下架。（視覺中國）

《中央政法委長安劍》的文章就稱，鄭爽的回應「通篇強調自己沒有違法，絲毫沒有任何悔過、道歉的意思」。文章指出，中國明確禁止代孕，「作為中國公民，因為代孕在中國被禁止，就鑽法律空子就跑去美國，這絕不是遵紀守法」。

文章強調，避重就輕改不了事實真相，「生命不是冷冰冰的金錢交易，抑或任憑喜好決定生死的物件，而是身為父母不能不負的責任和義務。作為父母，感情甜蜜就願意共同撫養，關系破裂就選擇丟棄孩子，這絕不是個性」。

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文章最後稱，公眾人物的魅力，來自其高尚的職業操守、良好的社會形像、文質兼美的優秀作品，而不是瘋瘋癲癲、任性胡鬧、缺愛賣慘的「人設」，「作為公眾人物，幾度瘋狂游走在法律邊緣，把這樣錯亂的世界觀、價值觀、人生觀，置於眾目睽睽之下，貽害世風，這絕不是無辜！」

鄭爽同張恒已在2019年底分手。（影片截圖）

另一方面，網上流傳消息，鄭爽代孕風波已驚動官方部門，河北廣電下發通知，由於鄭爽已被廣電總局列為問題藝人，其所有節目內容將會下架。甚至有內地媒體採訪多位製片人，他們不約而同表示鄭爽屬於劣迹藝人，不會再有戲劇和綜藝節目敢用。

（綜合報道）