拜登簽署多項行政命令　稱特朗普留下「大方的信」

撰文： 張子傑 最後更新日期： 2021-01-21 07:13

美國總統拜登1月20日正式上任，隨即簽署多項行政命令，推翻前朝特朗普（Donald Trump）的政策。不過他提到，特朗普在白宮為自己留下一封大方的信。

拜登在20日較早時宣誓就職後，在白宮的首項工作就是簽署15項行政命令，包括美國重新加入巴黎氣候協定、撤回美加的Keystone XL輸油管項目、取消針對多個伊斯蘭國家入境限制、加強「童年入境者暫緩遣返手續」（DACA）計劃，以及結束將部份聯邦撥款用於興建連接墨西哥邊境圍牆的緊急狀態令等。

歐盟委員會副主席蒂默曼斯（Frans Timmermans）其後稱，對於拜登政府有意重返巴黎氣候協定表示歡迎。

另外針對美國的新型冠狀病毒（COVID-19）疫情，拜登的其中一項行政命令規定民眾在聯邦政府建築物及公有土地內戴口罩，要求國民在自己上任100天內戴口罩減輕疫情，同時取消退出世界衛生組織（WHO）的決定，並由傳染病專家福奇（Anthony Fauci）代表美國出席世衛國際執行委員會的會議。

拜登1月20日入主白宮後，隨即簽署多項行政命令。（Reuters）

特朗普並沒有出席拜登的就職禮，不過仍有按照傳統在白宮為下任總統留下一封信。拜登稱對方的書信非常大方，但稱內容屬私人信件，因此只會在雙方碰面時才會談及內容。