中印衝突｜印度地方政府擬將火龍果改名：「Dragon」與中國相關

撰文： 孫聖然 最後更新日期： 2021-01-21 12:00

中印邊境對峙持續數月，目前形勢依然緊張。印度官方以及民眾的反華言論或舉動，自衝突爆發以來亦不斷出現。 據印度傳媒報道指，印度西部古吉拉特邦（Gujarat）地方政府，擬將火龍果重命名為梵語的蓮花（Kamalam），只因火龍果的英文「Dragon fruit」中的「Dragon」會讓人聯想到中國。

印度古吉拉特邦地方政府擬將「火龍果」改名為「蓮花」。（資料圖片）

周三（20日），印度亞洲新聞國際通訊社（ANI）報道指，近年來火龍果在印度極其受歡迎。古吉拉特邦首席部長魯帕尼表示，火龍果的英文名「Dragon fruit」聽起來不太合適，「因為其英文名字中的『Dragon』，會讓人聯想到與中國有關」。又因火龍果的紫紅色「穗狀花序」或「花瓣狀」的外型讓人聯想起盛開的蓮花，遂當地政府決定將其改名為梵語中的蓮花「Kamalam」，目前當地政府已經為「Kamalam」這一新名稱進行了註冊申請。

據印度時報報道，古吉拉特邦政府此舉背後擁有一定的「民意基礎」，該邦不少種植火龍果的農民平時喜歡將它稱作「Kamalam」，一些商戶也已經改過商品貨簽。此前，古吉拉特邦林業部門還曾專門向印度農業研究理事會提交過「改名申請」。

有當地政府官員評論事件指，因政府沒有值得展示的成就，於是試圖轉移人們對現實問題的關注。也有知名媒體人評論稱，「新冠肆虐，經濟低迷，咱們的政府卻在忙著改名，改了城市還不夠，還得給蔬菜水果改名」。

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（ANI）