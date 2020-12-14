網傳台灣未申請加入CPTPP　台官方：正進行非正式諮商

台灣網路社群日前廣傳消息，陳台灣方面根本未曾向「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）提出正式申請，台灣政府還扯到是「中國打壓不給進」。 台灣外交部12月13日表示，有心人士在網路散播「政府根本沒有向CPTPP提出正式申請、中國打壓不給進」的「不實言論與圖片」。台外交部又表示，新會員國必須先與所有會員國取得共識後，才能正式向CPTPP遞件提出申請，目前台灣正與11個成員國進行非正式的諮商。

網傳圖片指控台灣方面根本未曾向「全面與進步跨太平洋夥伴關係協定」（CPTPP）提出正式申請，台灣政府還扯到是「中國打壓不給進」。 （台灣外交部提供）

台灣外交部表示，根據CPTPP入會的程序，新會員國必須先與所有會員國完成非正式的諮商，取得共識後，才能正式向CPTPP遞件提出申請；CPTPP執委會接獲申請文件後將成立工作小組，進行實質討論與審核。

台灣外交部說明，台灣目前與11個CPTPP成員國正進行非正式的諮商程序，各會員國皆已清楚了解台灣爭取入會的決心與步驟，態度均相當正面；一旦完成與所有會員國的非正式諮商，台灣定將依程序正式遞件申請入會。

台灣外交部總結，台灣加入CPTPP對於國家的經濟發展至關重要，且與相關會員國可建立互惠互利的經貿合作機會；「政府由衷希望各界人士齊心同力，摒除成見，團結一致，對外共同爭取最大的國家利益。」