中國智庫建議中美互相放寬市場限制：中國開放Google　美解禁華為

撰文： 葉琪 最後更新日期： 2021-01-22 18:21

中國官方性質的智庫「中國與全球化智庫」（Center for China and Globalization，CCG）日前發表報告，估計美國新任總統拜登上台後，新政府將「利好重啟全球化並邁向更高層次，同時為中國全球化提供新機會」。 報告並提出12條建議以應對「拜登時代」的機遇與挑戰，其中包括中國放寬Google、Twitter、Facebook等美國高科技企業來華投資經營，以換取美國取消對華為、TikTok、騰訊、阿里巴巴、小米等中國企業的打壓。

拜登當選新一年美國總統。（中新社）

報告分析指，拜登的執政將呈現多個特點，分別有「理性、專業、建制派的回歸與奧巴馬時期綱領的延續」、「優先國內議程，執政中心將圍繞抗疫、經濟和民生、以及彌合社會裂痕」、「身份政治主導下的民主黨價值觀重回政治中心，具體體現在國內重視民權、環保、社會平等，國際上追求價值同盟為基石的多邊主」、「政治體系短期內難以消除全球化帶來的國內衝擊，政治/安全考量重於經濟/效率」、「對華遏制仍是兩黨共識，甚至可能得到強化」。

報告認為，拜登政府將以回歸多邊主義開啟其對外政策的新篇章，「拜登時代的美國，將在全球治理、地區安全和自由貿易三個領域重新回到多邊的舞台」。報告在第三部分「拜登時代，中美關係的下一站」中更認為，拜登政府或將對中美關係呈現利好，首先對華政策趨於理性，其次是貿易談判有望重啟。同時，中美之間多邊合作領域擴寬，如兩國共同應對氣候危機、抗疫合作 、共同推進全球經貿規則的完善、軍控合作等，以及人文交流預期恢復。

報告認為拜登政府或將對中美關係呈現利好，首先對華政策趨於理性，其次是貿易談判有望重啟。（視覺中國）

報告並提出12條建議，認為面對可能到來的競爭與衝突，中國需及時准備全面的應對措施，有針對性地設計應急方案，在保證雙方貿易、文化與外交合作機會的同時反制美方的對華打壓，積極維護國家利益。

報告提出的12條建議：

第一，中美適時恢復及創建雙邊高層次多渠道對話交流機制，如官方層面不同層級與界別的交流平台和合作機制、智庫等非政府組織的二軌外交、青年交流機制等。 第二，中美歐可建立三方對話協調機制，並盡早召開全球疫苗峰會，推動全球抗疫合作及經濟復蘇，中美歐可推動建立全球抗疫基金，鼓勵各國政府及大型企業等捐款，從而為世衛組織協調下國際抗疫合作及日後預防全球大流行病提供資金支持。 第三，可在G7基礎上增加中國、俄羅斯、印度，召開G10國家氣候變化峰會。 第四，中美積極考慮加入CPTPP，促進全球高水平貿易投資開放和WTO改革，同時可邀請美國加入RCEP，中國盡快開啟加入CPTPP談判有望為中美兩國增添一個新的對話平台，可促進中美關係回暖，並為中美建立一個解決貿易爭端的新平台。 第五，中美可相互放寬企業准入及市場競爭限制，美方取消對華為、TikTok、騰訊、阿里巴巴、小米等中國企業打壓，中方放寬谷歌、推特、臉書等美國高科技企業來華投資經營。

華為早前被美國列入出口管制消單。（視覺中國）

第六，中美應取消單邊貿易關稅，完成第一階段經貿協議執行，並開啟第二階段經貿協議談判，此外，中國也當繼續深化市場開放，利用中國巨大的市場優勢為美跨國企業來華投資提供便利，使中美加深「掛鉤」。 第七，中美可重啟雙邊投資協定談判，為中美企業雙向投資提供便利，拜登政府相對理性務實，中歐投資協定達成也為中美BIT起到示範奠基作用，中美可在已交換負面清單基礎上推進談判，改進清單質量，縮短清單長度，依據「抓大放小，先易後難，相向而行」原則早日達成雙邊投資協定。 第八，中美可加強基礎設施合作，中國可發揮優勢在美投資設廠助其基礎設施建設，美能源產品也可更好出口到中國，雙方還可以在企業交流、金融資本合作、政策溝通和政府互動、第三方合作、智庫合作建言獻策等領域加大力度。 第九，中美可就「一帶一路」開展合作，促進「一帶一路」多邊化發展，增進多邊開發銀行基礎設施項目相關合作，如以亞投行為抓手開展多邊化金融合作，聯合世界銀行、亞洲開發銀行、歐洲復興開發銀行、非洲開發銀行、美洲開發銀行等打造一個以國際多邊開發銀行為主的「一帶一路」建設項目貸款共同體。 第十，中美可在友好城市框架下加強省州市地方政府間合作，可加強兩國省州級政府互動，每年在中美兩地輪流舉辦中美省、州長論壇，共同推動省州級基建項目合作等，以推進美各州與中國加強聯結，使美州政府成為中美關係「穩定器」。

報告建設中美恢復並放寬留學、媒體待人文交流。（中新社）

第十一，中美恢復並放寬留學、媒體等人文交流，並使其更具民間化、市場化特點，孔子學院可嘗試私有化、市場化，作為大學自有收費項目。還可鼓勵中美合作辦學，鼓勵中美大學及中學生到彼此國家交流、實習等。 第十二，舉辦朝核問題四方會談，增進伊核問題多邊協調，加強中美在亞洲及太平洋地區經濟安全合作。

報告最後認為，拜登政府執政將利好重啟全球化並邁向更高層次，同時為中國全球化提供新機會。拜登執政後將面臨多方面挑戰，在特朗普政府崛起的民粹主義基礎，還將在美國政壇持續發酵。雖然新政府仍將繼續以大國競爭的視角處理中美關係，但其重心向內，以提高自身實力和重視外交、軟實力的理性方式，與中國展開競爭的趨勢，與特朗普政府將有明顯分野。在此背景下，中美在貿易、人文交流、全球治理領域的共同利益將成為拜登時代中美關係得到緩解的有利因素。

（綜合報道）