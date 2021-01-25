鄭爽代孕風波︱鄭父道歉影片擺Logo　百度App致歉：不涉經濟行為

撰文： 林芷瑩 最後更新日期： 2021-01-25 11:56

內地女星鄭爽早年與男友張恆在美國尋求代孕服務，事後卻棄養兩個孩子。鄭爽父親鄭成華事後為女兒「代孕棄養」風波拍片道歉，但有網民發現片中一直擺放平台百度App Logo，質疑百度沒有任何是非觀念。百度App昨日（1月24日）就事件致歉。

鄭爽（右）與父母合照。 （網上圖片）

百度App發文稱，就此前在「鄭爽父親道歉視頻」擺放平台logo一事致歉；經大批網民指出，在影片中放入平台logo非常不合適，百度App誠懇接受批評，對為網民帶來的不好感受表示非常抱歉。此外，百度App表示該影片不涉及任何經濟行為，已第一時間將相關影片下架。

事件引起網民討論，直斥百度完全沒有任何是非觀念，只求噱頭，為了賺錢毫無底線，亦有人調侃稱「百度幹這種事，這不是很符合自己的企業價值觀嘛」、「不必道歉，百度就是幹這種事情的」。

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此前，鄭成華就女兒鄭爽的「代孕棄養」風波出面道歉。他在10分鐘的影片中稱，自己作為一個家長，沒有正確引導孩子，各方面的輿論已經為他們帶來一個徹徹底底的血的教訓。

他表示，鄭爽選擇代孕是因為工作關係身體欠佳，「身體不允許生」，所以選擇了在美國「合法」的醫療代孕。同時，他為此前要將2名孩子送人的過激言論道歉，稱並非本意，又指一直在爭取撫養權，並有信心有責任去照顧好兩個孩子。

（綜合報道）