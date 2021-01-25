鄭爽代孕風波席捲中港台　明星八卦釀成公憤「太離奇」？

撰文： 趙觀祺 最後更新日期： 2021-01-25 07:02

上星期網上流傳文件和錄音，顯示內地女星鄭爽早年與男友張恆在美國結婚，並在當地尋求代孕服務，但在兩人感情破裂後，卻明言有意棄養兩個孩子，引起輿論哄動。內地多家官媒先後發文，批評鄭爽此一行為。 1月20日晚間，國家新聞出版廣電總局發文，稱代孕棄養的行為「德不優法不容」，表示「不會為醜聞劣跡者提供發聲露臉的機會和平台」，正式封殺鄭爽。

在港知名度比范冰冰、楊冪低一截

純粹就瀏覽量看瀏覽量，鄭爽代孕風波在中港台都引起廣泛關注，一度登上香港Google趨勢榜首，而在本網站內的最Hit榜內亦有一整星期名列前茅。

可以推測的是，她作為內地「90後四大花旦」之一，早就在華語圈累積相當名氣，所以即使按Google趨勢排行榜過去一年所見，鄭爽的知名度比前輩范冰冰和楊冪低了一截，但當有特殊事件爆發，平時追看內地電視劇和電影的讀者群迅速帶動了瀏覽量，於社交媒體和論壇平台「病毒式」擴散，引導連從未聽說過「鄭爽」這個名字的網民都追看相關資訊。

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對於本來已略知鄭爽的讀者而言，她這次鬧出大事件，可能都有追劇觀眾那種對負面角色慘淡收場「早知如此」的感覺。

稍為瀏覽鄭爽的昔日新聞，她的公眾形象好聽的叫法是「耿直」，如五六年前公開承認整容並直言後悔，難聽的叫法是「神經質」，內媒和網民一直以來就翻箱倒籠，將她得罪同行拍檔、鏡頭前舉止失控、多段戀情不歡而散等等事跡愈加愈長，事到如今更加是再一次翻炒出來，加油添醋都不少。

不過還原事件時序，原來鄭爽和張恆的錢債官司都打了一整年了，這對夫妻因財失義，女方告男方詐騙，男方則淪為「老賴」兼被指避走美國。然而在風波爆發之前，明星夫妻反目頂多只能炒作個兩三天的新聞，再加上錢銀瓜葛也沒太大新意，尤其是對照鄭爽的前科來說，這些新聞都太過意料之內，太過符合大眾對她「惹事體質」的預期，幾乎都算不上是新聞。

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鄭爽一家踩中家庭倫理三大禁忌

以流行家庭劇作比喻，鬧離婚爭產你嚷我罵具備了娛樂原素，但這些戲碼太普通，外人就只是個看戲的觀眾，笑幾聲嘲諷幾句便將這些八卦事拋諸腦後，畢竟小姐脾氣是個人修養，愛恨情仇是私人事務，本來沒甚麼大張旗鼓評頭品足的意義，因此真正令鄭爽遭一沉百踩，終歸是一段私人對話錄音被「張恆朋友」曝光，將夫妻爭鬥中的特定片段暴露人前，放大並掩蓋了其他爭議。

有甚麼方法可以將「八卦瑣事」轉化為「公眾義憤」？又有甚麼方法可以將複雜恩怨簡化為一面倒是非題呢？

鄭爽海外代孕「走法律罅」故然是一個突破口，但首先這種做法是夫妻雙方都要負上責任的，其次是多年不乏有錢人「租用」子宮代孕，相關影視作品不在少數，有些人可能更視之為「一買一賣」的勾當而已。實則鄭爽代孕風波看得人眼花繚亂，真正令她名譽掃地的郤只得一點：棄養。

鄭爽相關圖輯（廣電總局斥鄭爽「德不優法不容」 宣布封殺）：

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單憑該段「張恆朋友」公諸於眾的錄音，鄭爽及其父母可說是踩中了傳統家庭倫理的幾大禁忌，一是製造了新生命，居然棄之如敝屣，不盡為人父母的責任，二是鄭爽本人爆粗氣言「孩子打不掉」，只顧著自己為婚姻失敗所煩的心，無視要尊重小生命活下去的權利，三是言談間還大條道理要將孩子送出去，認為總好過要他們在破碎家庭長大。

對於公眾而言，卸責、自私自利、毫不羞愧是私德問題，但當這些性格影響到無辜小朋友，完全違背身為家長的社會責任，輿論之一面倒已是毫無迴旋餘地，原本一樁名人八卦醜聞同時順理成章地演變為價值觀之爭。

後知後覺「小孩子是無辜的」才是重點

正當爭議由「被圍觀的私領域」轉入「攸關道德的公領域」，鄭爽一家在關鍵頭一兩天還是強硬應對，表明不接受威脅勒索，又轉而指控張恆經常出軌，但她們忽視了在這齣鬧劇當中，觀眾最介意的不是成人之間的錢債與桃色糾紛。

鄭爽代言Prada僅八天就被解約（多品牌終止合約 華鼎獎：撤「最佳女演員」等稱號）：

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事態之所以一發不可收拾，在於有兩個一出生就疑似被媽媽拋棄的小朋友，困在了美國回不了中國避疫，眼前事實是留在美國照顧小孩的是張恆，鄭爽反而憤憤不平了好幾天才醒悟過來，發聲明指自己由於身體原因不宜懷孕，並且一直在爭取撫養權，未曾真的想過要丟棄小孩。

當然，就算她在公關危機第一天就理解到「小孩子是無辜的」才是重點，「張恆朋友」已放出錄音先發制人，公眾和官媒群起而攻之，相信她都逃不掉退出演藝界的下場。

「德不優，法不容」是官方中止鄭爽演藝生涯時所作總結，相信也是民間不少人的心聲，對於公眾人物之言，最寶貴的教訓應當是，性情乖戾可以是一種表現風格，撕破臉地爭取最有利處境也是個人選擇，但明星終歸也是社會一員，甚至會是受到最多評頭品足的一員，言行分寸與進退界線都要比常人拿捏得更準確有度，否則很容易就會玩火自焚了。