鄭爽代孕風波｜廣電總局斥鄭爽「德不優法不容」　宣布封殺

撰文： 林瑾 最後更新日期： 2021-01-21 09:42

29歲的內地女星鄭爽日前被踢爆早年同男友張恒在美國找代理孕母，並棄養兩個孩子，引起廣泛關注。內地多家官媒先後發文，批評鄭爽此一行為。 20日晚間，國家新聞出版廣電總局發文，稱代孕棄養的行為「德不優法不容」，表示「不會為醜聞劣跡者提供發聲露臉的機會和平台」，封殺鄭爽。

廣電總局文章發表於其主管的雜誌《廣電時評》微信公眾號，題為《代孕棄養者，德不優法不容》，直接點名「演員鄭爽境外代孕、曾欲棄養」。

文中表示，代孕不是私事，與法不合，有違社會主義公德。中國禁止任何形式的代孕行為，代孕、棄養更是違背社會公德和公序良俗。規避法律，境外代孕，又意欲棄養，這樣的演員，私德有虧。演藝人員私德有虧，無論作品如何，其本人在廣播電視和網絡視聽上的社會公德示範作用不會積極正面。

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文章最後表示：「我們不會為醜聞劣迹者提供發聲露臉的機會和平台，一如既往，堅決為廣大人民群眾提供健康向上熒屏聲頻」，將鄭爽列入醜聞劣迹藝人名單，正式封殺。

該文章一出立馬就引起關注，有網民表示雖然之前有很多因各種醜聞而被封殺終止演藝生涯的藝人，但被廣電總局發文章點名批評，且正式封殺的，鄭爽可能是內地娛樂史上第一人。

此前，多家和鄭爽有合作的品牌發聲表示雙方已解約，而「華鼎獎」也發聲明宣布撤銷鄭爽在第19屆、第13屆華鼎獎分別獲得中國近現代題材電視劇最佳女演員、全國觀眾最喜愛十佳電視明星的榮譽稱號，並收回並註銷其獎勵證書、獎盃。