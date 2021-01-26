內地媒體人王箐豐發公開信稱遭國安審查　被指「泄露國家機密」

撰文： 蘇米 最後更新日期： 2021-01-26 11:00

1月25日，內地傳媒人王箐豐在網上發出公開信，稱自2020年8月開始，一直遭到浙江國安廳和杭州國安局的審查，要求他供認與境外勢力聯繫，並要以「泄露國家機密」入罪。

王箐豐是「90後」，四川人。中國人民大學畢業，曾競選2011年北京海淀區的人大代表。公開資料顯示，王曾在財新傳媒擔任記者，2015年入職阿里巴巴。王曾開設個人微信公眾號「元淦恭說」，曾以筆名「元淦恭」發表內地政經議題的評論。

王箐豐在信中稱，這是浙江當局打着國安旗幟製造「恐怖」，而他拒絕配合當局對他無中生有的審查。

王箐豐微博頭像。（微博@元淦恭）

在信中，王箐豐表示「已別無選擇」。他在信中憶述，2020年8月8日上午，浙江省國安廳、杭州國安局闖入其家中，把他帶往審訊，「渡過了6天艱難的審查時間」。隨後，他又多次被帶往審查談話，有關當局要求他「供述和境外勢力的聯繫，並且說泄露了和National Security（國家安全）有關的情報」。

王在信中表示只是一介草民，從來不掌握任何國家秘密和情報。然而，有關當局還是長時間審查他，並認定他「對抗調查，拒不交代」。為此在巨大的精神壓力下渡過了整整5個月。

王箐豐稱，1月21日，國安部門向他發出最後通牒，警吿他再不交代清楚問題，就要被拘傳、指定監視居住，最後更可能被審訊判監，有關人員還威脅稱：「對於那些吃GCD（共產黨）政策好處的飯，又要砸GCD的鍋的人，我們把你飯碗砸掉還是很容易的」。

對於浙江省及杭州市國安部門的騷擾，王箐豐決定把事情公開，「如果橫也是死，豎也是死，那不如轟轟烈烈地死！我受夠了，我不配合！」