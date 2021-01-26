澳洲欲與中國解決貿易爭端　學者：經濟利益考慮，非改善兩國關係

撰文： 林芷瑩 最後更新日期： 2021-01-26 13:27

澳洲貿易部長提恩（Dan Tehan）日前表示，已致函中國高官，希望重新建立對話渠道，解決雙邊貿易爭端。同時，澳洲財政部長弗萊登伯格（Josh Frydenberg）亦表態中澳貿易關係非常重要，雙方是互惠互利。 外界認為，上述言論有望緩解中澳緊張關係。但有學者指出，澳方此舉可能只是單方面出於經濟利益考慮，而非從根本上改善兩國關係出發。

中澳關係緊張，包括對進口澳洲葡萄酒實施嚴厲反傾銷措施。( Getty Images）

澳洲傳媒報道，提恩已向中方致函，希望解決雙邊貿易爭端；他未有透露是否有敦促中方停止對澳洲商品的進口禁令，但有提到對華煤炭出口問題。提恩表示，澳洲政府希望中方取消對其煤炭進口的禁令，由於數十艘運煤船的船員仍然被困港口，考慮商業上的安排和船員的福祉，希望盡快解決問題。他聲稱，政府專注於雙邊解決煤炭爭端，但不排除將來向世貿組織提起訴訟。

1月25日，弗萊登伯格接受美媒訪問時稱，澳洲的資源幫助支撐中國的經濟增長，澳方也樂見其成；中國是澳洲的重要市場，向中國出口是民眾重要的收入和就業來源。他提到，澳洲對於國家安全、對外投資、人權等方面的國家利益「有清晰的把握」，並表示會繼續倡導、呼籲澳洲的國家利益，但不應當成為區域間牢固關係的阻礙。

莫里森表示，希望修復中澳間緊張的貿易爭端，但表明澳洲在相關議題上不會主動讓步。（AP）

澳洲總理莫里森近日亦公開表示，樂於與中國領導人舉行會議，修復兩國間緊張的貿易爭端，但會晤不應帶有任何附加條件，且澳洲在相關議題上不會主動讓步。

山東聊城大學太平洋島國研究中心首席研究員于鐳，周日（24日）接受《環球時報》採訪時稱，提恩之所以有上述舉動，首先是想在政治上爭取主動，在世界輿論場爭取話語主動權，其次是向澳洲國內展示出為相關從業者爭取福祉的姿態，然後向中國推卸責任，「這可能是在演戲給國內外看，爭取輿論支持」。

于鐳表示，拜登上台後仍有很多政策沒有推行，局勢並不明朗。（AP）

對於美國總統拜登上台，可能會為中澳關係帶來轉機。于鐳表示，拜登上台後仍有很多政策沒有推行，局勢並不明朗。目前，澳洲的試探性舉動有幾方面考慮，首先拜登新任美國總統，澳洲在對華政策上想先對中國探風；其次是經濟考慮「半脫鉤」，只要中國市場不要中國投資，並減少進口中國商品。他指出，若澳洲要改變兩國經貿關係，也要視乎是否對中國投資解禁，不能只要求中國單方面解禁。

（綜合報道）