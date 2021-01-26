鄭爽代孕風波︱相關作品全下架　內地娛樂公司受牽連欠債達5億元

撰文： 葉琪 最後更新日期： 2021-01-26 18:45

內地女星鄭爽近日因代孕棄養事件備受輿論批評，甚至已遭廣電總局封殺。各大綜藝、代言也紛紛與其劃清界線，她所主演的戲劇更是上映無期。 另一邊廂，內地知名娛樂公司「北京文化」發出公告，指近期因資金困難，未能按期歸還銀行貸款，逾期貸款的本金高達5億元（人民幣．下同） 據內地傳媒報道，北京文化正是受鄭爽牽連致經營狀況雪上加霜，由鄭爽主演的《只問今生戀滄溟》是該公司的待播劇之一。

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報道提到，北京文化在2020年三季度營業總收入僅1308萬元，歸母淨虧損1.17億元。截至2020年三季度末，北京文化賬上現金及現金等價物餘額僅6377萬元，但同期短期借款高達8.96億元。報道指出，待播劇集本是北京文化緩解現金流困局的重要依托，但近日曝出的鄭爽代孕棄養風波，或讓已被立案調查的北京文化雪上加霜。

事實上，北京文化在公告中亦承認指出，無法妥善解決銀行貸款逾期問題，將可能面臨支付債務逾期相關違約金、滯納金和罰息等情況，導致公司財務費用增加、融資能力下降，對主營業務的發展造成不利影響。

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報道稱，目前鄭爽主演但尚未播出的電視劇及電影共有5部，分別是電視劇《絕密者》、《翡翠戀人》、《只問今生戀滄溟》，以及客串的《東北老頭再創業第四部》（原稱《倩女幽魂》），與電影《1921》。

此外，鄭爽此前已參演20多部綜藝節目和10多場綜藝或晚會。其中《只問今生戀滄溟》就是北京文化的待播劇之一，原定於2021年第一季度播出，目前正是發行期。但由於廣電總局已表明「封殺」鄭爽，其相關作品相信都會全部下架。

值得一提是，就在2021年1月4日，北京文化被中證監立案調查，警示函提到《只問今生戀滄溟》涉及違規確認收入，消息更指出鄭爽的片酬高達1億元，是內地娛樂圈限薪期間的「頂風作案」。

（綜合報道）