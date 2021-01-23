鄭爽首開腔回應代孕棄養：因身體原因赴美代孕　去年已爭取撫養權

撰文： 葉琪 最後更新日期： 2021-01-23 18:17

內地女星鄭爽近日因代孕棄養事件備受輿論批評，甚至已遭廣電總局表明封殺，各大綜藝、代言等紛紛與其劃清界線。 惟據《中國經營報》報道，鄭爽在受訪時透露，為了爭取孩子撫養權，她已於去年8月在美國法院起訴張恆，間接否認棄養指責。同時鄭爽又解釋，是因為自己身體等原因，才會去美國代孕。

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鄭爽表示，她與張恆是在2018年確定戀愛關係，隨後有結婚打算。但後來因自己身體等原因，於2019年3月開始在美國代孕。鄭爽稱，按照預產期，孩子應該在2020年初出生，不過她迄今為止還沒有見過孩子。

報道並引述鄭爽及母親劉女士的說法，鄭爽是在2019年9月發現張恆出軌，雙方關係開始出現問題。劉女士表示，此前網上流傳的鄭爽及家人錄音，是發生在2019年10月。當時張恆的父母專程趕到上海為張恆道歉，談話地點位於上海協信莎瑪虹橋服務式公寓某房間，時間為下午1時多至晚上7時多。雙方在談話期間有聊到孩子的問題，但最終未能達成一致意見。

劉女士與張恆的聊天紀錄顯示，張恆是鄭爽在美國代孕後不久出軌。（中國經營報）

鄭爽在受訪時更稱，2020年8月時，她正式在美國法院起訴張恆爭取孩子撫養權。報道展示多份訴訟文件，顯示在2020年8月21日，鄭爽作為原告（申請人）在美國科羅拉多州丹佛縣地方法院起訴張恆，案由為「有關張XX和張XX的父母責任糾紛」。訴訟資料顯示，兩個孩子為一男一女，分別出生於2019年12月XX日、2020年1月XX日。鄭爽的訴訟請求為要求單獨的撫養決定權，這樣她可以以孩子的利益為最優先考慮因素，以決定在哪個國家撫養小孩長大。另外，鄭爽亦要求要有與孩子的共處時間。

報道續指，根據電郵紀錄顯示，2019年12月13日，鄭爽的國內律師與美國律師溝通詢問多項問題，包括有根據協議，為了取得孩子的撫養權，在孩子出生時，客戶是否必須在場。考慮到客戶目前在中國有一個繁忙的日程，她可能無法親自來美國。她是否可以授權並指定其他人或代理機構代她行事。其次是客戶可能會考慮擁有未來嬰兒的唯一監護權，她需要一位專注於家庭法的美國律師來實現這一目標。

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（中國經營報）