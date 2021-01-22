鄭爽代孕風波｜北京電視台宣布「割席」　中國視協：超越道德底線

撰文： 陳進安 最後更新日期： 2021-01-22 11:21

內地女星鄭爽近日因代孕棄養事件陷入輿論旋渦，更遭廣電總局正式封殺，不少品牌亦都與其割席。北京衛視官方微博周四（21日）晚發文宣布，與鄭爽解除合作關係。另一方面，中國視協電視界職業道德建設委員會周五（22日）發文指出，無論作為普通公民，還是演藝人員，鄭爽行為本身已超越社會大眾普遍認知的道德底線。

北京衛視官微發文指出，北京廣播電視台已解除和鄭爽的一切合作，且不會再播出任何與她有關的作品，並強調對於無視法律、私德有虧、違背社會公德的失格藝人，該台堅決抵制；該台將一如既往地為民眾提供健康向上的節目，弘揚正能量，唱響主旋律。

鄭爽被爆同前男友張恒在美國找代孕，引發軒然大波。（影片截圖）

中國視協電視界職業道德建設委員會方面，則發布《電視藝術工作者應自覺追求德藝雙修用明德引領社會風尚》一文，就鄭爽一事評論。文章指出，作為文藝工作者，「藝」是成就事業之本，「德」是安身立命之根，啟迪思想、陶冶情操、溫潤心靈是電視藝術工作者的重要使命，遵守社會公德、恪守職業道德、弘揚家庭美德、提升個人品德、弘揚良好風尚，是電視藝術工作者的職業操守，亦為社會公眾的期待。

文章呼籲電視藝術工作者要把崇德尚藝作為一生的功課，把為人、做事、從藝統一，自覺追求真才學、好德行、高品位，自覺遵守社會公德和公序良俗，嚴格遵守各項法律法規，以高尚的道德情操、優秀的文藝作品引領良好社會風尚。

（綜合報道）