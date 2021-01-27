拜登就任｜崔天凱：冀美方反思近年對華政策　耐心客觀認識中國

撰文： 彭琤琳 最後更新日期： 2021-01-27 09:37

拜登（Joe Biden）1月20日正式就任美國總統，外界關注中美關係能否恢復正常。美國白宮發言人普薩基（Jen Psaki）1月25日表示，美國正與中國激烈競爭，拜登想憑着耐心與北京建立關係。 中國駐美大使崔天凱對此表示，「有耐心當然是好事。」他希望美方能好好回顧、反思近年的對華政策，找到問題癥結所在，確實採取一個積極的、建設性的、向前看的、符合當今世界實際的對華政策。

圖為2021年1月26日，美國總統拜登於白宮簽署行政命令。（美聯社）

崔天凱接受日前央視採訪時指出，不管誰擔任美國總統，中美之間如果想發展健康穩定的關係，要明確回答一個根本問題：兩個歷史文化、社會制度很不相同的國家能不能、要不要和平相處，聚焦合作，管控分歧；對於美國來說，能不能接受中國這個跟它很不相同的國家發展起來，能不能尊重中國人民追求美好生活的權利。如果對這個根本問題有一個清晰、明確、積極的回答，兩國關係當中的具體問題都能找到解決辦法。

崔天凱還說，中美關係變化是絕對的，不變是相對的，關鍵是往哪個方向變化，這取決於雙方能不能相向而行，是否能對中美關係戰略框架達成一定共識，取決於美國新政府究竟出台什麼樣的政策。

崔天凱強調，中方一直在積極為雙方正常經貿關係做出努力。（Reuters）

關於中美貿易戰將如何發展，崔天凱重申，中方歷來反對貿易戰。他指出，美國商界人士普遍希望兩國關係盡早重回正軌，給雙方企業一個正常的、有利的營商環境。中方一直在積極為雙方正常經貿關係做出努力。

就中國何時恢復美國駐成都領事館，崔天凱稱，拜登政府剛剛上任，雙方還沒有開始討論這個問題，但美方應該表示出善意，「先做的人是不是應該採取糾正的行動？」

至於白宮發言人稱拜登將用「耐心」面對中國，崔天凱認為，光有耐心還不夠，還要有理性，還要有誠意。他希望美方能夠用耐心客觀認識中國、認識當今世界、認識中美關係。

（央視新聞）