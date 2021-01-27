美官員稱將對抗中國不公平貿易行為　外交部：將採取措施維護權益

撰文： 孫聖然 最後更新日期： 2021-01-27 17:15

當地時間周二（26日），美國候任商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）在參議院提名聽證會上表示，美國將採取積極行動對抗中國「不公平」貿易行為。 在北京，外交部發言人趙立堅在周三（27日）舉行的例行記者會上表示，中方將繼續採取必要措施，維護中國企業的正當合法權益。

美官員表示，將採取積極行動對抗中國「不公平」貿易行為。（資料圖片）

趙立堅稱，美方口口聲聲要追求公平競爭環境和公平貿易，但事實恰恰相反。過去幾年，美國上屆政府大搞單邊保護主義和霸凌行徑，惡意挑起貿易戰，泛化國家安全概念，濫用各種藉口和清單，不擇手段，毫無底線地打壓中國企業，脅迫其他國家放棄與中國企業合作，嚴重違反國際經貿規則，背離公平競爭原則，破壞正常市場秩序，損害中國企業合法權益，最終也損害了美國企業和工人利益。美國上屆政府不僅把矛頭對準中國，對其他國家也是動輒威脅制裁，這套「美國唯一」的行徑遭到了國際社會普遍反對。

趙立堅指，中方希望美方吸取教訓，糾正錯誤，切實尊重市場經濟和公平競爭原則，為各國企業在美投資經營提供開放、公平、公正、非歧視的營商環境。中方將繼續採取必要措施，維護中國企業的正當合法權益。

（澎湃新聞）