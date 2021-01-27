新冠肺炎｜北京將向就地過年人士送消費券　外地返京須持病毒檢測

撰文： 姜庚宇 最後更新日期： 2021-01-27 20:15

內地農曆新年期間嚴防新冠肺炎疫情，為減少人口流動造成的傳播風險，北京市周三（27日）宣布，將向在京過年人士發放消費券。 此外，自明日（28日）起，國內低風險地區人員進返京，亦需持7日內病毒檢測陰性證明。

今天下午，在北京市疫情防控新聞發布會上，北京市委宣傳部副部長、市政府新聞辦主任、市政府新聞發言人徐和建介紹，為提倡廣大市民群眾在京過年，減少疫情傳播風險，北京市提出一系列措施。

北京新年期間防疫再升級。（資料圖片）

徐和建表示，向在京過年人員發放消費券。全北京大型超市、主要商業綜合體、菜市場、快遞網點正常營業，在做好疫情防控前提下開展各類消費促進活動。及時發布春節期間餐飲門店、便利店、洗衣店、理髮店、家電維修等營業訊息，開展優惠購物、家政服務、運動健康等服務活動。

會上同時宣布，自1月28日至3月15日期間，國內低風險地區人員進返京須持抵京前7日內病毒檢測陰性證明，抵京後實行14天健康監測，滿7天、滿14天各開展一次病毒檢測。在京停留不足14天的，以實際在京時間落實健康監測和病毒檢測要求。國內中高風險地區及全域實行封閉管理的人員，原則上不能進京。確需進京的須經當地省級疫情防控部門批准，持72小時內病毒檢測陰性證明。

會上指出，人員進返京後，要全面落實健康管理措施，社區（村）和單位、工地、酒店等要對進返京人員建立台帳、滾動摸排，核驗抵京前7日內病毒檢測陰性證明，督促落實14天健康監測和抵京後病毒檢測措施。