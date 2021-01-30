中澳交惡︱中國部長拒絕接聽澳洲官員電話　莫里森：堅拒讓步

撰文： 陳進安 最後更新日期： 2021-01-30 13:15

中澳關係緊張，中方更對一系列澳洲出口產品如葡萄酒實施關稅及禁令等限制。據澳洲傳媒周六（30日）報道，近期中國部長拒絕接聽澳洲多名官員的電話或回覆其電郵，導致澳方無法就貿易問題展開對話。 另外，澳洲總理莫里森（Scott Morrison）近日強調，他不會在中國要求澳洲讓步的情況下與中方領導人會面。

據「New.com.au」報道，剛在去年12月上任的澳洲貿易部長提恩（Dan Tehan）證實，他履新後已致信中國新任商務部長王文濤（Wang Wentao），尋求緩解緊張局勢，並指希望兩國能就目前問題再次進行對話，其本人亦非常期待與王對話，亦耐心等候回覆。不過截至目前，提恩尚未收到答覆，而同時有幾位聯邦官員亦曾致電中國部長，惟均未收到回電。

另一方面，莫里森近日表示，他願意與中國國家主席習近平會面，以挽救兩國關係，形容這是至關重要的，但如果中方要求澳方讓步，他會拒絕與中方領導人會晤。他其後再重申，不認為會有任何澳洲人希望其總理違背他們的意願。

中澳關係自去年初，澳洲當局敦促對新冠肺炎疫情的源頭進行獨立調查後急劇惡化，在野工黨曾指摘政府在沒有足夠國際支持下便牽頭指控中國。不過莫里森強調，兩國關係已惡化多年，不能歸因於任何單一事態的發展。

此外，新西蘭與中國經過8年談判，近日達成了新的貿易協議。中國官媒《環球時報》形容協議為澳洲敲響「警告」，並認為新西蘭日後將在中國市場上有超越澳洲的優勢。

（綜合報道）