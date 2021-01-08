中澳交惡｜澳洲龍蝦轉內銷價格暴跌　消費量激增三成卻苦了漁民

中國與澳洲關係陷入低谷後，中國政府推出新海關檢疫措施，影響活海鮮進口程序。考慮到延誤風險，澳洲目前已暫停向中國出口澳洲龍蝦。 中國是澳洲龍蝦最大出口市場，佔比超過9成。出口中國受阻後，澳洲業者轉為內銷，以致價格暴跌，甚至有超市推出「跳樓價」20澳元（約港幣118元）一隻。正由於價格低廉，澳洲民眾樂於採購澳洲龍蝦，去年聖誕節假期期間，澳洲龍蝦的本地消費量更較2019年大增30%。

中國是澳洲龍蝦最大出口市場，中澳交惡後致出口轉為內銷。（視覺中國）

綜合澳洲傳媒報道，當地海鮮業協會行政總裁Veronica Papacosta在受訪時表示，去年聖誕節假期迎來「大豐收」，幫助業界填補部份原本預料因澳中貿易糾紛造成的損失，「我們呼籲社區支持我們，將一餐聖誕大餐轉為進食澳洲海鮮。我們非常高興地報告，他們做到了。從全國零售商和生產商而來的消息是，他們的銷售較去年（2019年）平均上升30%。」連鎖超市Woolworths亦表示，與2019年相比，去年聖誕節所出售的澳洲龍蝦數量激增20倍。

Papacosta坦言，雖然樂見銷量上升，但依賴出口生意的零售和生產商，仍然受到失去中國市場的打擊，「雖然我們經歷了美好的銷售季節，但不代表完全無事……我們關鍵的食品服務和出口市場，仍然有下降的趨勢，業界仍受與中國持續的糾紛所影響。」

平價澳洲龍蝦銷量可觀，但實際上對漁民而言卻是「賣一隻蝕一隻」。（視覺中國）

但報道亦有提到，平價澳洲龍蝦實際上是要壓低批發價格，包括漁民的收益，換言之漁民的利潤大減，甚至是「賣一隻蝕一隻」。報道引述澳洲漁民及統計數據指出，澳洲龍蝦的捕撈採購價原本應該是約每公斤30澳元40澳元（約港幣177元至236元）每公斤左右，如果以30澳元的價格出售，除去成本後幾乎已沒有盈利，20澳元更是變成虧本生意。

（綜合報道）