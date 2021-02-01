新冠肺炎｜對低風險地區抵返人員貼封條管控　黑龍江：已糾正道歉

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近日有民眾反映黑龍江雞西市對低風險地區抵返人員貼封條管控，事件引起外界關注。經查，雞西市雞冠區有關部門證事件屬實，已要求街道社區馬上糾正，解除封條，向當事人道歉。

涉事的幸福里社區在社區健康監測人員住所貼上封條管控。（微博）

雞西市雞冠區有關部門調查後，確認雞冠區西雞西街道幸福里社區對疫情防控政策落實不當，存在將社區健康監測人員住所貼封條問題。有關部門已要求街道社區解除封條，並由區紀委（防疫督導專班）對該社區執行政策不嚴謹，存在簡單化、一刀切的問題進行調查處理。

涉事的幸福里社區在社區健康監測人員住所貼上封條管控。（微博）

雞冠區防疫指揮部昨日（1月31日）緊急召開鄉（街道）、村（社區）負責人參加的視像會議，要求要嚴格執行國家、省、市防疫政策，立即對超出政策範圍的不當防控問題進行全面排查，杜絕對社區健康監測返鄉人員進行貼封條管理等問題。要引以為戒，堅持科學防疫、精準防控的策略，在全力做好外防輸入、內防反彈的同時，避免出現加碼管控。

據此前報道，部分地方政府在執行返鄉防疫政策時出現「層層加碼」，甚至「一刀切」現象。國務院聯防聯控機制昨日指出，有關現象既是一種「懶政」，更是對寶貴防疫資源的浪費，將對明顯違反返鄉加碼「六不准」的地方予以通報，要求立即整改。

（綜合報道）

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