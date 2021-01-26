華為小公主｜網民自稱姚安娜同學　指其校園霸凌窮學生致其退學

撰文： 南希 最後更新日期： 2021-01-26 10:18

華為創始人任正非的女兒姚安娜早前宣布正式進軍娛樂圈，引起關注。 日前，一名自稱是姚安娜同學的網民，在網上發布短片，稱姚安娜曾經在學校欺凌及排擠窮學生，導致他們最終退學。 不過，該短片發布後，媒體聯絡爆料者，對方拒絕接受采訪。此外，還有自稱是姚安娜學妹的網民，稱「那個料太假了」。

微博註冊賬戶為「蒲孟如」的人士在1月24日發佈一段短片，在短片中，她稱自己在2016年進入波士頓學院，並於2017年成為哈佛韓國研究所學生代表，與姚安娜認識約5年。

她說，姚安娜其實並非之前網傳的美籍，而是香港籍，在英國牛津長大，所以一直以英語為母語，到中學才移居上海；大學一年級時，姚安娜對中文的理解能力仍非常差，多用英語和同學溝通，平日發出的訊息以繁體字為主，到大學三年級時接觸大量中國大陸朋友，才開始熟練地使用中文。

蒲孟如指自己是姚安娜的同學，並稱姚安娜在美國讀書時涉校園霸凌。（微博@蒲孟如）

蒲孟如又稱，姚安娜以前優秀和自律，是憑藉實力進入大學，但後來心態轉變，「即使家人（孟晚舟）出事的時候，也是一直往返哈佛的那些派對中。她稱，普通學生都在圖書館裏溫習、備考、寫論文的時候，姚好像一直在巴黎看秀，或是在拉斯維加斯遊樂。

蒲孟如稱姚安娜排擠出身貧困的同學，她還說：「如果大家有興趣的話，可以致電哈佛大學的本科教務處，詢問是否在2017年、2018年和2019年，都有窮人家出身、拿着哈佛全額獎學金的中國大陸學生因為受到一定程度的校園排擠，而出現休學退學的情況」。

她強調，自己爆料並非打算造謠，「只想反映一個客觀的事實」，並透露當時她的一名哈佛心理學系師妹，就是經其輔導後送回中國。

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有網友質疑蒲孟如所謂的爆料其實是炒作，蒲孟如之後再發表第二段視頻回應爭議。她強調自己「不昧良心，不畏資本」，沒有故意詆譭姚安娜。「一切都是自己知道並如實複述」，還透露當年與姚安娜一起被哈佛錄取的8名中國學生，2020年包括姚安娜在內只有6人畢業，其中一位未有畢業的女學生就曾是她的好友。

蒲孟如還在微博中指，搜狐網發布自己爆料姚安娜的文章，卻被指「涉嫌違法」遭刪除。

《鳳凰網》此後試圖採訪蒲孟如，詢問蒲孟如是否能提供波士頓學院和哈佛韓國研究所學生的身份證明，不過，對方並未給予回復並「拉黑」記者。但蒲孟如曾在網上發佈自己的教育部認證國外學歷證書編號，《鳳凰網》在教育部留學服務中心網上服務大廳查詢，確實查詢到了學歷認證書，與其出示的證書信息一致。

爆料在網絡上流傳後，引起不少網民圍觀。有自稱是姚安娜學妹的網友稱，稱「那個料太假了」。