劉曉明已吿老還鄉　崔天凱為何仍超齡固守

撰文： 江流 最後更新日期： 2021-02-02 20:30

持節英倫11年的中國駐英大使劉曉明於1月31日發表了吿別講話，儘管在其卸任之際，因為英國在香港問題上的態度舉措令中英關係面臨緊張態勢，但並不妨礙劉曉明此時卸任的合情合理。

根據中國公務員退休年齡規定，中國外派大使最高級別的副部級大使63歲已達退休之齡，1956年出生的劉曉明已算是超齡服役，自其2010年接替傅瑩擔任中國駐英國大使後至今已是中國歷史上任期最長的駐英使節和駐外大使。

已屆65歲的劉曉明於2021年1月底卸任中國駐英大使，外界認為中國輪換駐英大使既有劉曉明到齡的規定，也有調整對英政策的考慮。（中國駐英國大使館官網）

此前有統計，中國駐外9國副部級大使超齡服役現象突出，有過半處於超齡服役或已達退休年齡狀態，2019年中國先後更新了駐法大使、駐俄大使，如今劉曉明的卸任將再緩解這一壓力。

其次，劉曉明本就是在中英逐漸惡化的背景下就任，其在英國期間因擾動中英關係最多的北京治港問題，人權問題，言論自由以及英國對中國5G的態度等在英國主流媒體上大打「嘴仗」，而被貼上中國外交「鷹派」的標籤。當然所謂的強硬不強硬只是態度問題，最重要的還是實質性的政策。

《香港01》此前有分析，因應歐洲政治局勢變動等中國需要重新調整對英外交策略。2020年英國首相約翰遜（Boris Johnson）終結「脱歐內閣」的詛咒帶領英國正式退出歐盟，隨着英國在國際空間中的國家主權姿態提升必然影響到對英與對歐盟外交策略的調整。對中國而言，英國作為美國最緊密的政治軍事盟友，其脱歐後將基於意識形態的站位更加「親美」。不過中英經貿關係相對而言比較熱絡，且中國有意在經貿、抗疫、氣候環境等領域展現積極的合作意向。

2020年9月，劉曉明在英國會見英國新任駐華大使吳若蘭時就表達了這種期望，其當時稱中英關係當前處於十字路口，在「後脱歐時代」和「後疫情時代」，兩國合作潛力巨大。

就在劉曉明卸任之際，輿論中有傳專責美大司的中國外交部副部長鄭澤光將接替劉曉明，這也側面印證了中國正在重新探索與脱歐後的英國的關係調整。

但是對於同樣超齡服役且被歸入「鷹派」陣營的中國駐美大使崔天凱來說情況就不同了。儘管現年已近70歲的崔天凱就任中國駐美大使一職已8年，屬於超齡服役狀態。且隨着劉曉明的卸任，外界也有聲音傳出將由中國對美關係的主要操盤手楊潔篪舊部來接替崔天凱，這種傳聞即使為真，恐怕也不會很快落實。

其原因在於，崔天凱已經是超齡服役，如果按照退休規定他在幾年前就該回國，因此崔天凱現下至少不會因年齡限制而被緊急召回國。那麼影響他超齡服役的最大因素也只能是中美形勢需要。大概4年前崔天凱錯過到齡退役的時間，彼時是因為美國新總統特朗普（Donald Trump）的上台以及隨後中美關係的逐漸惡化，崔天凱在兩國的貿易摩擦動盪中，必須堅守崗位盡力斡旋。

而今如今隨着拜登（Joe Biden）上台，新一任政府並沒有釋放出清晰的對華政策，崔天凱在日前的採訪中也表示「對於現在的一些動向，我們還要再看一看」，因此在中國寄望中美關係重啟且形勢並不明朗的情況下，崔天凱的駐美大使一職恐怕就有更加繁重的工作。

況且，崔天凱是歷經美國三任總統的中國外交官，日前《華爾街日報》報道稱北京正通過崔天凱向白宮內部傳遞消息，推動中國高級外交官楊潔篪訪美等事宜。雖然中國駐美使館否認了崔天凱致信白宮的報道，但連日來從中共最高領導人到楊潔篪、崔天凱都或是正面或是側面地談及中美關係。

事實上，早在1月25日的中國外交部記者會上，中國外交部新聞發言人就回應了這個問題，當時趙立堅稱，關於中方是否會輪換駐美大使，目前沒有相關消息可以提供。中方在中美關係上的政策是一貫的、明確的。這其實已經側面否認了輪換傳聞。