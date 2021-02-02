抖音起訴騰訊屏蔽其內容　騰訊斥惡意構陷將反訴

撰文： 姜庚宇 最後更新日期： 2021-02-02 19:52

據內地傳媒周二（2日）消息，抖音（國際版為「TikTok」）向北京知識產權法院正式提交訴狀，起訴騰訊壟斷。抖音主張，騰訊的聊天軟件微信和QQ限制用戶分享來自抖音的內容，構成了《反壟斷法》所禁止的「濫用市場支配地位，排除、限制競爭的壟斷行為」。 抖音要求法院判令騰訊立即停止上述行為，刊登公開聲明消除不良影響，並賠償抖音經濟損失及合理費用9000萬元（人民幣．下同）。

抖音在起訴狀中表示，即時通訊類App已成為互聯網用戶規模最大、普及率和使用率最高的基礎應用程式。微信和QQ月活躍用戶數分別超過12億和6億，加上其即時溝通分享功能及網絡效應，決定了用戶幾乎不可能集體遷移。此外，目前市場上沒有其他經營者能夠提供與微信和QQ具有對等功能的服務，這意味着騰訊「具有市場支配地位」。

抖音母公司字節跳動。（資料圖片）

抖音認為，騰訊封禁抖音的行為是濫用市場支配地位的表徵。封禁不僅損害了用戶權益，破壞了抖音產品和服務的正常營運，還排除、限制了市場競爭，「（騰訊的）壟斷行為，妨礙了技術進步和創新，對於提升經濟效率和社會福祉並無裨益，而只能有助於其扭曲其他領域的競爭、鞏固自身已有的市場地位」。

有分析指，抖音在這個節點起訴騰訊壟斷，或與內地目前的反壟斷形勢有密切關係。2020年底，國家市場監管總局出台了《關於平台經濟領域的反壟斷指南（徵求意見稿）》，對於互聯網平台濫用支配地位行為提出了要求，對壟斷和不正當競爭行為進行規定，強化了市場監管能力。

微信被控「濫用市場支配地位，排除、限制競爭的壟斷行為」。（視覺中國）

此前，抖音就曾多次控訴微信屏蔽用戶分享的抖音連結。今年1月，字節跳動副總裁謝欣發文稱，由於微信開放平台的不開放，「飛書文檔」微信小程式已經在審核流程上被卡將近兩個月，另外兩款微信小程式「飛書會議」和「飛書」，也遭受到了這樣的待遇。

騰訊發布聲明稱，暫未收到被抖音起訴的相關材料，字節跳動公司的相關指控純屬失實，是惡意誣陷。字節跳動旗下包括抖音在內多款產品，通過各種不正當競爭方式違規獲取微信用戶個人資料，破壞平台規則，已被法院多個禁令要求立即停止侵權。字節跳動及相關公司還存在諸多侵害平台生態和用戶權益的違法違規行為，騰訊將繼續提起訴訟。

（綜合報道）