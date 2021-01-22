爆紅「抖音第一美女」認開美顏　關濾鏡真面目微博瘋傳網民看傻

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有「抖音第一美女」之稱的內地網紅「迅猛龍特蕾莎」在近期突然爆紅，1997年生的她有著白皙的鵝蛋臉，一雙水汪汪的大眼睛、高挺的鼻子與嫩嘟嘟的紅唇，在影音平台上直播時臉上總是掛著笑臉，講起話來自帶撒嬌音，甜美又精緻的美貌圈了大批粉絲，近日她更在直播中露出自己關掉濾鏡與美顏的模樣，引起熱議。

網紅「迅猛龍特蕾莎」近日在抖音平台上與另一位直播主章魚妹連線，因為玩遊戲玩輸了，所以被懲罰要關掉濾鏡，以無美顏的狀態下出鏡，當她關掉後根本與先前的模樣沒有差別，讓對方驚訝詢問：「你都關掉了嗎？」她馬上回應自己確實都將濾鏡關掉，並坦言自己不管是瘦臉還是磨皮的效果都「開超大」，態度相當坦蕩。

自稱常用美顏　關濾鏡後卻幾乎沒分別（點擊放大瀏覽）👇👇👇

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而「迅猛龍特蕾莎」關掉濾鏡的影片曝光後，也立即被放到微博上流傳，許多網友紛紛狂讚她「有開沒開根本沒差」、「依舊美到不行」、「簡直是自體發光」，更有粉絲直呼「這位小姐姐是我在抖音看過最美的一位了」，掀起一波熱議。

此外，「迅猛龍特蕾莎」也在微博以帳號名「美智子姐姐」活躍中，她曾大方公開自己過往的童年照，看得出從小就天生麗質，長大後靠著化妝變得更加美艷，另外她也曾拍攝化妝教學影片，雖然已經上好底妝入境，但是可以看出淡妝的她依舊非常亮眼，加上直播中親民的態度與幽默的個性，不僅吸引許多男粉絲，就連女粉絲也圈了不少。

【延伸閱讀】內地女網紅開Live時濾鏡突然失效現真面目　男直播主嚇呆勁尷尬（點擊放大瀏覽）👇👇👇

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【本文獲「ETtoday」授權轉載。】

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