澳洲對華政策走錯方向？　前總理點明涉新冠病毒溯源批評中國

撰文： 林芷瑩 最後更新日期： 2021-02-03 10:21

中澳關係持續緊張。澳洲前總理陸克文（Kevin Rudd）日前接受澳媒《星期六報》（The Saturday Paper）採訪時，批評莫里森政府的對華政策完全走錯方向，並否認莫里森曾就對華問題向他咨詢。

中澳關係被指陷入歷史冰點。（Reuters）

《星期六報》1月30日報道，陸克文透露，莫里森於2019年5月贏得大選後，雙方曾在悉尼展開私人談話，他旨在幫助新當選的澳洲總理，就如何處理和解決中澳關係的困難問題提供方法。惟談話後，陸克文發現澳洲的對華政策朝着完全不同的方向發展，包括就新疆維吾爾族人權及新冠病毒溯源問題上批評中國。

《澳洲金融評論報》（Australian Financial Review）上月25日報道稱，澳洲工黨領袖阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）曾致信莫里森，建議他向兩位前總理霍華德（John Howard）和陸克文尋求建議，並聘請兩人出任「外交特使」，以幫助打破中澳之間日益惡化的貿易僵局。莫里森當時表示，曾就此問題咨詢陸克文。

不過，陸克文直言莫里森所謂的「咨詢」完全是胡說八道。他表示，自前年5月的私人談話後，自己與莫里森只有兩次書面交流，包括在新冠肺炎疫情早期，提出要幫政府從海外採購防護用品，以及與中國外交部長王毅會面之前。陸克文表示，若莫里森聲稱目前澳洲的任何對華戰略方向，都是基於與他的實質性磋商，或是得到他的支持，都是完完全全的謊言。

除了陸克文，澳洲前總理霍華德亦曾就澳洲對華問題上公開表示，中澳之間的經濟關係非常重要，即使雙方存在分歧，但仍需要找到共同點和平衡點。他坦言，澳洲需要維護兩國之間互惠互利的經濟關係，是一個長期而明智的政策，並建議莫里森應該盡快訪華進行「外交破冰」。

近期，澳方都表達想與中國展開對話。莫里森本月1日接受澳媒訪問時稱，雖然兩國存在差異和分歧，但澳洲政府正尋求對話，並繼續致力於「與中國接觸」。他強調，對話的重點並非讓步，而是要在互利的領域尋求一種合作方式，令兩國及人民在未來受益。

中澳關係｜莫里森：澳洲首要任務是保護主權 兩國須適應新現實

（綜合報道）