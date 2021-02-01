中澳關係｜莫里森：澳洲首要任務是保護主權　兩國須適應新現實

撰文： 王楓 最後更新日期： 2021-02-01 16:17

澳洲總理莫里森（Scott Morrison）2月1日再次公開談及中澳關係，重申澳政府的首要任務是保護澳洲的主權利益。

2021年1月25日，莫里森舉行記者會，談到中澳關係。（AP）

據英國天空新聞台（Sky News）澳洲頻道報道，澳洲總理莫里森2月1日在全國新聞俱樂部發表演講時談及中澳關係，重申澳政府的首要任務是保護澳洲的主權利益。

莫里森說，維護澳洲人的利益，即使不是最重要的目標，也是聯邦政府的核心和責任，「澳洲必須利用其機構來為我們的利益塑造世界。這要從我們自己的地區開始。」

莫里森強調，澳洲仍致力於「與中國接觸」，因為兩國和兩國人民都從兩國的經濟關係中受益。

莫里森又說，兩個經濟和政治制度如此不同的國家之間存在差異並不令人意外，「我們的任務是確保這些分歧不會阻礙中澳實現符合各自國家主權利益的合作共贏。」

他續指，澳中關係明顯發生了變化，但澳洲仍願意鼓勵兩國之間進行對話，「我們不能假裝事情還是過去的樣子」。

莫里森說：「要建立持久的夥伴關係，我們雙方都必須適應這些新的現實，相互對話。對話的重點不是讓步，而是在互利領域，致力於找到一種方式，讓我們的國家和人民在未來受益。」