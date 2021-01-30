美國安顧問：華府應讓中國在香港及新疆等問題付出代價

撰文： 楊中文 最後更新日期： 2021-01-30 02:42

美國總統拜登（Joe Biden）的國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）1月29日表示，華府應該準備讓中國在對待新疆維吾爾族、打壓香港民主派及威嚇台灣的舉動付出代價。

蘇利文在美國和平研究所（United States Institute of Peace）的一個活動上表示，華府應就有關問題明顯表態，而且立場須要一致，不過他沒進一步透露拜登政府會推出甚麼措施。

他亦強調，美國需要與歐洲採取共同措施，應對中國濫用貿易與科技的問題，稱目前歐美沒有就這些議題處於同一觀點，認為雙方需要在中國問題更多合作。

拜登政府上場後，表明會沿用特朗普（Donald Trump）時代的對華強硬政策，但希望可以在氣候變化等問題上合作。新任國務卿布林肯（Anthony Blinken）曾認同前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）指控中國在新疆種族滅絕的言論，白宮亦表明支持台灣對抗中國大陸的軍事威脅，稱美國對台的承諾非常堅固。

另外白宮發言人普薩基（Jen Psaki）同日表示，拜登政府會審視所有特朗普政府推出的國家安全措施，當中包括在去年1月簽署的第一階段美中貿易協議，但白宮沒表示會否撤回有關協議。財長耶倫（Janet Yellen）曾在提名聽證會上指，拜登政府會全面審視中國履行協議的情況，並稱華府與會盟友更緊密合作，處理中國濫用貿易政策的情況。