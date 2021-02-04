英媒稱新疆「再教育營」女性遭性侵　華府：中方須承受後果

撰文： 何文翰 最後更新日期： 2021-02-04 15:12

英國廣播公司（BBC）2月3日報道，中國新疆有身處「再教育營」的女性遭有系統地強姦及性侵，遭中方批評毫無事實依據。美國國務院同日表示，對於有關報道深感不安，並指營中犯下的暴行必會造成嚴重後果。

美國國務院發言人被要求對事件置評。發言人重申，美方指控中國一直在新疆犯下反人類的罪行，進行種族滅絕，「這些暴行使良心震驚，必須承受嚴重後果」。

圖為2019年6月2日新疆阿圖什市職業技能教育培訓服務中心，服務中心被指是拘留大部分穆斯林少數民族的再教育營。（Getty）

發言人沒有具體說明可能會出現什麼後果，但指華府會與盟友一同公開發表意見，譴責有關暴行，並考慮所有適當的工具，讓相關人士負責，以及制止未來的虐待行為。

中方：毫無事實依據

中國外交部發言人汪文斌指，報道毫無事實依據，新疆從來就沒有所謂「再教育營」，並稱接受BBC採訪的人已被證實是散布不實消息的「演員」，「希望有關媒體能夠正視事實，停止在涉疆問題上毫無依據地抹黑詆毀中國」。

他說，BBC此前採訪的一些人士被證明不過是散布不實消息的「演員」，「我們希望有關媒體能夠正視事實，停止在涉疆問題上毫無依據地抹黑詆譭中國」。