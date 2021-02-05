新冠肺炎｜世衛人員訪武漢P4實驗室　俄專家：難想像該處洩漏病毒

撰文： 陳進安 最後更新日期： 2021-02-05 11:14

正在武漢展開新冠病毒溯源工作的世衛組織專家組，周三（3日）上午走訪中國科學院武漢病毒研究所，並參觀了武漢國家生物安全實驗室（P4實驗室）。專家組成員、俄羅斯籍專家戴德科夫（Vladimir Dedkov）事後表示，深陷「陰謀論」旋渦的武漢病毒研究所實驗室設備精良，他難以想像病毒會從該處洩漏。

戴德科夫是俄羅斯聖彼得堡巴斯德流行病學和微生物學研究所副所長。（網上圖片）

據俄羅斯衛星通訊社周四（4日）報道，戴德科夫為流行病學博士，也是俄羅斯聖彼得堡巴斯德流行病學和微生物學研究所副所長。他日前隨專家組在武漢病毒研究所逗留了3個多小時，期間走訪的P4實驗室是該所的生物安全四級（BSL-4）實驗室，屬要求最嚴格、防護級別最高的生物安全實驗室。

戴德科夫事後表示，該實驗室一切都井井有條，且設備精良，又指他不知道是誰在批評該處，但自己很難想像有什麼會從這洩漏出去。另一名專家組成員、英國動物學家達薩克（Peter Daszak）也積極評價P4實驗室，指其是一個很好的病毒學實驗室，但不幸的是，或許正是因有關研究非常接近（真相），外界便開始反過來指摘它，「這挺諷刺的」。

WHO專家組早前走訪華南海鮮市場，請點撃放大觀看：

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另外，戴德科夫還明確表示，沒有任何證據表明新冠病毒起源於武漢華南海鮮市場，不過他同時強調雖然病毒起源地或是他處，但該市場內確實存在有利病毒傳播的條件。

自疫情爆發後，美國前總統特朗普等政客多次表達新冠病毒源自武漢實驗室的觀點。對此，武漢病毒研究所新發傳染病中心主任石正麗在去年7月接受《科學》雜誌網站採訪時引述團隊研究表示，病毒的自然宿主可能是蝙蝠，亦不排除其他野生動物，全球科學家都壓倒性地得出病毒起源於自然，而非實驗室的結論。

（觀察者網）