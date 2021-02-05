新冠肺炎｜返鄉政策層層加碼　國務院：不得隨意增加核酸檢測頻次

撰文： 彭琤琳 最後更新日期： 2021-02-05 15:14

內地新冠肺炎持續，為減低傳播風險，各地政府都因應當地疫情作出不同的要求，惟部分地方政府在執行返鄉防疫政策時卻出現「層層加碼」，甚至「一刀切」現象，如一律禁止外地人士返鄉，又或者要求所有返鄉者都必須提供各類繁瑣證明等。 國務院聯防聯控機制上月31日對有關現象明確表態，直言這是一種「懶政」，將對明顯違反返鄉加碼「六不准」的地方予以通報，要求立即整改。多地隨後開始調整春節返鄉管控政策，來自低風險地區的非重點人群無需核酸檢測證明，持健康通行碼「綠碼」即可出行。

2021年1月25日，重慶開出的列車上張貼了疫情防控常識海報。（視覺中國）

綜合《澎湃新聞》等內媒報道，各地在調整政策時紛紛援引了國務院應對新冠肺炎疫情聯防聯控機制綜合組《關於做好2021年春運期間群眾返鄉出行等疫情防控工作的緊急通知》（聯防聯控機制綜發〔2021〕25號）。

通知要求，各地要規範落實2021年春運期間疫情防控要求，不得在現行政策的基礎上擅自「加碼」「層層加碼」，隨意擴大人群範圍、增加核酸檢測頻次、改變居家健康監測方式等。

通知稱，原則上不得隨意禁止外地群眾返鄉過年，不對返鄉人員實施集中隔離、居家隔離措施，不對低風險地區跨省流動到城市非重點人群進行核酸檢測，不對省域內低風險地區返鄉的非重點人群查驗核酸檢測證明，不對省域內返鄉人員進行居家健康監測，不得隨意延長居家健康監測期限。

國務院聯防聯控機制綜合組將密切關注各地政策執行情況，對執行政策明顯不符合要求的情況，將予以通報，要求立即整改。北京市執行首都嚴格進京管理聯防聯控協調機制有關疫情防控規定，確保首都安全。