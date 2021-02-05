CGTN在英廣播執照遭吊銷　外交部斥政治打壓令中國媒體聲譽受損

撰文： 彭琤琳 最後更新日期： 2021-02-05 17:04

英國通訊管理局（Ofcom）2月4日發表聲明，宣佈吊銷中國環球電視網（CGTN）在英國的廣播執照。CGTN其後發聲明回應，對英國通訊管理局的最終裁決表示遺憾並堅決反對。 中國外交部發言人汪文斌2月5日回應事件時，批評英方基於意識形態偏見，以政治理由對CGTN在英落地傳播進行打壓，將技術問題政治化，嚴重損害中國媒體聲譽，嚴重干擾兩國間正常的人文交流。中方對此堅決反對。

在中美貿易戰期間，2019年5月30日，CGTN女主播劉欣應約與美國FOX商業頻道女主播翠西·里根（Trish Regan）就中美貿易等相關話題進行了一場公開辯論。（Twitter@CGTN截圖）

汪文斌指出， CGTN在英落地傳播嚴格遵守英國法律法規，恪守新聞職業道德，秉持客觀、公正、真實、準確的原則開展新聞報道，其專業性在國際上得到公認。他強調CGTN在英落地傳播10多年來，遵守職業操守，同英方開展了良好合作，其業務符合傳播規律，對推進中英兩國人文交流發揮了積極作用。

汪文斌批評，英方一方面標榜新聞自由，另一方面卻不顧事實，對CGTN在英落地傳播進行干擾，橫加阻撓，是赤裸裸的雙重標準和政治打壓。「中方敦促英方立即停止政治操弄，糾正錯誤。中方保留作出必要反應的權利，維護中國媒體的正當權益。」

We have revoked China Global Television Network』s (CGTN) licence to broadcast in the UK, after our investigation concluded that the licence was wrongfully held by Star China Media Ltd. (SCML).



Read here for more information: https://t.co/R97X1hYnkA pic.twitter.com/7lDKvEipZW — Ofcom (@Ofcom) February 4, 2021

據此前報道，英國通訊管理局在聲明中稱，其調查結論是，CGTN服務的許可證持有者星華傳媒有限公司對CGTN的輸出內容沒有編輯責任。星華傳媒有限公司沒有選擇和編輯CGTN節目表的責任，它是CGTN服務在英國的分銷商，而不是服務的「提供者」。因此，星華傳媒有限公司不符合英國相關法律要求，因此不是合法的廣播執照持有人。

聲明還指出，英國也無法批准一家名為中國環球廣播電視有限公司（CGTNC）的實體提出的轉讓執照的申請。這是因為申請中缺少關鍵信息，也因為CGTNC沒有資格持有執照，因為控制它的機構最終是由中國共產黨控制的。