CGTN在英廣播執照遭吊銷　外交部斥政治打壓令中國媒體聲譽受損

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英國通訊管理局（Ofcom）2月4日發表聲明，宣佈吊銷中國環球電視網（CGTN）在英國的廣播執照。CGTN其後發聲明回應，對英國通訊管理局的最終裁決表示遺憾並堅決反對。

中國外交部發言人汪文斌2月5日回應事件時，批評英方基於意識形態偏見，以政治理由對CGTN在英落地傳播進行打壓，將技術問題政治化，嚴重損害中國媒體聲譽，嚴重干擾兩國間正常的人文交流。中方對此堅決反對。

在中美貿易戰期間，2019年5月30日，CGTN女主播劉欣應約與美國FOX商業頻道女主播翠西·里根（Trish Regan）就中美貿易等相關話題進行了一場公開辯論。（Twitter@CGTN截圖）

汪文斌指出， CGTN在英落地傳播嚴格遵守英國法律法規，恪守新聞職業道德，秉持客觀、公正、真實、準確的原則開展新聞報道，其專業性在國際上得到公認。他強調CGTN在英落地傳播10多年來，遵守職業操守，同英方開展了良好合作，其業務符合傳播規律，對推進中英兩國人文交流發揮了積極作用。

汪文斌批評，英方一方面標榜新聞自由，另一方面卻不顧事實，對CGTN在英落地傳播進行干擾，橫加阻撓，是赤裸裸的雙重標準和政治打壓。「中方敦促英方立即停止政治操弄，糾正錯誤。中方保留作出必要反應的權利，維護中國媒體的正當權益。」

據此前報道，英國通訊管理局在聲明中稱，其調查結論是，CGTN服務的許可證持有者星華傳媒有限公司對CGTN的輸出內容沒有編輯責任。星華傳媒有限公司沒有選擇和編輯CGTN節目表的責任，它是CGTN服務在英國的分銷商，而不是服務的「提供者」。因此，星華傳媒有限公司不符合英國相關法律要求，因此不是合法的廣播執照持有人。

聲明還指出，英國也無法批准一家名為中國環球廣播電視有限公司（CGTNC）的實體提出的轉讓執照的申請。這是因為申請中缺少關鍵信息，也因為CGTNC沒有資格持有執照，因為控制它的機構最終是由中國共產黨控制的。

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