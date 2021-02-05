遭吊銷在英國廣播執照　中國官媒CGTN：遺憾及堅決反對

撰文： 南希 最後更新日期： 2021-02-05 10:17

當地時間2月4日，英國通訊管理局（Ofcom）宣布吊銷中國環球電視網（CGTN）在英國的廣播執照。 CGTN其後發聲明回應，對Ofcom的最終裁決表示遺憾並堅決反對。

CGTN的女主播劉欣（右）曾應約與美國霍士商業頻道女主播翠西·里根（Trish Regan），就中美貿易等相關話題進行了一場公開辯論。（Twitter@CGTN視頻截圖）

Ofcom表示，根據此前的調查，CGTN的執照由星華傳媒有限公司（Star China Media Limited）不當持有，但後者對輸出內容「不承擔編輯責任」，不符合廣播執照持有者必須有權控制有執照許可的服務的要求。星華傳媒有限公司沒有選擇和編輯CGTN節目表的責任，它是CGTN服務在英國的分銷商，而不是服務的「提供者」。因此，星華傳媒有限公司不符合英國相關法律要求，因此不是合法的廣播執照持有人。

CGTN的澳洲籍華裔記者成蕾此前被中國當局拘留，更多詳情請點擊圖集：

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同時，Ofcom還指出，英國也無法批准一間名為中國環球廣播電視有限公司（CGTNC）的實體提出的轉讓執照申請。一方面是申請中缺少關鍵資料，另一方面是CGTNC並沒有資格持有執照，因為控制人最終會是中國共產黨，「我們認為CGTNC最終控制權由中國共產黨掌握，這是英國廣播法規所不能允許的。」

（綜合報道）