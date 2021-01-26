鄭爽代孕風波︱張恒父曝鄭爽與福利院電郵截圖　內容談及送養嬰兒

撰文： 姜庚宇 最後更新日期： 2021-01-26 22:26

內地女星鄭爽早年與男友張恒在美國尋求代孕服務，事後卻棄養兩個孩子，引發輿論猛烈炮轟。日前鄭爽父親出面發聲，透露女方並非執意要把孩子送人，在2019年就通過美國律師爭取孩子撫養權。 對此，張恒父親周二（26日）接受內地傳媒《網易娛樂》專訪，回應女方爸爸說辭「事實就是，我們要聯絡她非常困難，就算聯絡上了，她也從沒過問孩子的事」。他並提供一份福利院與鄭爽聯絡的電郵截圖。

張恒父向內媒提供一份福利院詢問是否確認將孩子送給福利院的電郵截圖，指這是鄭爽和福利院有所聯繫的證明。（網易娛樂）

根據這張截圖，代孕機構的部門主管詢問鄭爽和張恒雙方，需要雙方分別確認同意將孩子送歸福利院。名為鄭爽的發件者在2019年10月19日11時56分，將代孕機構的上述電郵轉發給張恒，並以中文寫道：「請回覆這是否為您的意願？請在北京時間10-21-2019前回覆 不予回答即默認為同意進行下一步」。

鄭爽父親還提供了兩張微信對話截圖，顯示2020年1月4日，鄭爽張恒的小女兒在美國拉斯維加斯（Las Vegas）出生，張恒曾試圖聯繫鄭爽，但是微信已被鄭爽封鎖。2020年1月19日，張恒希望鄭爽饒過孩子，稱願意答應鄭爽在2019年10月2日手寫合同中提出的要求。這份合同要求張恒支付鄭爽3556萬人民幣。

不僅如此，張恒的父親還談到了先前被曝光的錄音檔，透露當天鄭爽在男方不知情的情況下，私自打開對方的抽屜與保險櫃，拿走了很多文件以及相關合約，談判當晚鄭爽家人不只一次提出棄養孩子，表示既然成形、打不掉就送人。

張父表示，眼見討論未果，他過了兩個月又去找到鄭爽父親，希望可以商量小孩的事情，沒想到得到的結論一樣，讓他忍不住直呼「鄭爽不要，還不許張恒要」，認為是女方自己決定不養小孩，竟要求連男方都不准養育。

至於兩個孩子的下落，張恒父親透露，目前兩個小孩在美國由張恒和其母親照顧。據張恒父親轉述，張恒對當時不夠成熟的決定感到很抱歉和後悔，他一定會擔負起父親的責任，繼續盡心撫養好兩個孩子。

（綜合報道）