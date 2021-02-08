崔天凱稱布林肯通話內容是強權例證　新華社：中美關係大局毀不得

撰文： 布藍 最後更新日期： 2021-02-08 09:32

美國總統拜登（Joe Biden）上任後，中美關係走向備受矚目。中國駐美大使崔天凱近日接受採訪就中美關係、涉疆問題等進行回應，同時他強調，中國並沒有實施一套新的（強硬）外交政策。

2月8日，中國駐美大使館發布崔天凱於2月6日接受美國有線電視新聞網（CNN）節目主持人採訪的文字實錄。對於中美關係，崔天凱表示，美方顯然需要彰顯相互尊重，展現誠意和善意。對中國而言，國家主權、統一和領土完整是核心價值和核心利益，中國會盡一切努力去捍衛，無論別人怎麼說都不能改變這一點。

他還就此強調兩點「根本性問題」，一是「中國人民的努力奮鬥和中國40多年改革開放成就了中國的發展。這是歷史事實，抹煞這一點就是違背事實」；二是中國始終堅持國際關係基本準則，支持多邊主義機構，支持以聯合國為核心的國際體系。

崔天凱強調中國捍衛國家主權、統一和領土完整，並表示中方沒有實施一套新的外交政策。（AP）

他說，中方還願做的更多，「我希望並相信，中美雙方在所有這些領域都存在合作需求和潛力，特別是在應對氣候變化等現有和不斷出現的全球性挑戰方面。」

對於中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪與美國國務卿布林肯（Antony Blinken）此前通話，崔天凱表示，從消息稿中看到的是美方強權的例證，而非榜樣的力量。言辭示強或是手段強硬都不是有效的外交政策，也不是外交的正確方式。

而近年來外界頻繁指中國外交政策強硬，更稱之為「戰狼外交」，但崔天凱強調，中國並沒有實施一套新的外交政策。中方的對外政策是一貫的，那就是獨立自主的和平外交政策。當然中國會維護自身主權和獨立，這一點毫無疑問。

拜登正式上台，中美關係能否迎來轉機備受關注（點擊查看大圖）：

+ 7 + 7 + 7

他還說，「事實上，無論在世界哪個地方，美國一插手干預就會帶來不穩定。很明顯，不管美方搞『再平衡』還是『轉向』，我們的地區就會更不穩定。」

此外，對於中美科技戰，崔天凱表示，技術進步被政治化「很不幸」；對於新疆問題，崔天凱否認關於「種族滅絕」的指控，稱真相是過去40年裏新疆維吾爾族人口增加了一倍多。4年來，新疆沒有發生任何恐怖襲擊事件，人們的安全感、穩定感大幅提高。中國正在消除新疆貧困問題；對於香港問題，崔天凱強調，香港是中國的一部分，「我們堅持『一國兩制』的方針政策。」

在中美關係問題上，中國官媒新華社亦於2月7日連發4篇系列評論，其主題分別為「中美關係大局毀不得」、「人心相通之橋拆不得」、「經貿往來之勢擋不得」及「科技交流之路斷不得」。

評論強調，中美之間有分歧，更擁有廣泛的共同利益和合作需求。中美兩國合則兩利、鬥則俱傷。