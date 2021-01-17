創作「鴨兔」被指抄襲Miffy　內地美術家反駁：持續研究了30多年

廣州美術學院教授馮峰近期展出的《鴨兔元旦》作品，被網民質疑卡通形象與荷蘭知名插畫家布魯納（Dick Bruna）50年代創作的Miffy（內地稱「米菲兔」）高度相似，還有網民曬出對比圖，一時間引發熱議：「給米菲兔加鴨嘴巴就當作自己的作品了？」 對此，馮峰接受內媒訪問表示，他不認同這是抄襲，「所有的公共符號尤其是商業的公共符號，都是藝術家創作的『詞語』」，又指鴨兔在心理學和哲學領域是「很早就有的一個典型圖例」，對此他已持續研究30多年。

根據網民指出，馮峰的「鴨兔」系列形象與Miffy均由單一的線條和顏色填充構成，鴨兔像是把Miffy的嘴換成了鴨嘴。而一些場景和人物姿態也幾乎完全一樣，只是調整了色彩。

不少網民向Miffy中國官方微博反映此事。微博「@Miffy米菲中國」上周六（16日）回應指，「miffy米菲的每個造型都是由迪克·布魯納先生一筆筆手繪完成」、「請認真地對待孩子們。以一顆真誠的心響應，正如他們對你一般」，並表示會在第一時間更新事件發展動態。

馮峰：商業符號是藝術創作「詞語」

而馮峰本人則向內媒《紅星新聞》回應稱，「這中間沒有誤會，我也不認同這是抄襲。」他說，所有的公共符號尤其是商業的公共符號，都是藝術家創作的「詞語」。他並在微博指出，商業符號都屬於公共知識，而藝術創作「是一種社會研究」。

「我研究鴨兔的時間很長，藝術創作本身是一種社會研究，所有的社會符號都在你的研究範圍當中，所有的公共符號也都可能在公共話語中使用。」在馮峰看來，能夠構成記憶的米菲也是公共符號之一。至於會不會涉及侵權，他表示「如果侵權會有法律來制裁，大家不用擔心」。

據悉，馮峰1991年畢業於廣州美術學院，現任廣州美術學院教授、跨媒體藝術學院院長。對於其「鴨兔」系列作品，他曾在接受內媒訪問時表示，鴨兔在心理學和哲學領域是很早就有的一個典型圖例，對此他持續研究了30多年。

此外，他闡述鴨兔主題的創作分為4個階段。第一階段，受鴨兔圖形影響開始創作；第二階段，2010年該形象進入了新物種階段，這個形象有了具體的鴨子嘴巴和兔子耳朵；第三個階段在2013年左右，此時的鴨兔已經有了一個卡通形象。而此次的展覽為第四階段，「鴨兔的形象有了擬人化的角色，有家庭，有爸爸、媽媽、奶奶，以及23個同班同學」。

此外，據廣州美術學院官網顯示，馮峰曾受邀前往香港中文大學開展講座。講座中，馮峰以「培育『鴨兔』新物種：馮峰觀念藝術二十年」為題，向學生分享了《鴨兔》等作品的創作心得，並介紹了觀念藝術的思想和實踐。

（紅星新聞、微博）