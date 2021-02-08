女記者馬金瑜遭家暴致失禁　丈夫否認：妻3年前離家，現借我炒作

撰文： 林芷瑩 最後更新日期： 2021-02-08 17:09

前女記者馬金瑜近日發表《另一個「拉姆」》文章，講述自己為愛遠嫁青海，卻長期遭丈夫的家暴和出軌，最終忍無可忍，在2018年帶同3個孩子離開。 馬金瑜的丈夫謝德成（扎西）昨日（2月7日）否認曾家暴及出軌，但承認曾掌摑妻子，更反稱自己曾遭對方家暴打傷。

謝德成日前摔倒住院。他否認曾家暴及出軌。（影片截圖）

謝德成聲稱，文章中所寫的「多次被砸頭，打到大小便失禁」情況不屬實，而文中描述的馬金瑜被打到眉骨骨折，是在帶孩子去西寧檢查身體，回程時發生事故，包括自己、妻子和孩子都有受傷。他表示，雙方之間有矛盾，但從沒打架，唯一一次掌摑馬金瑜，是因為其父飲酒，而馬金瑜一直罵他父親。他又否認出軌，只是曾與一名女工一起喝酒。

謝德成直指馬金瑜發表自述文章是借他炒作。（影片截圖）

謝德成憶述，馬金瑜2017年回新疆探望家人，後來家人因病去世，他想過去探望卻被妻子拒絕。此後，馬金瑜又於農歷新年、六一兒童節多次返回青海，直到2018年帶同孩子離開，自此沒有聯繫。謝德成坦言，不明白妻子為何在3年前離家，認為對方發表的文章搞得如此轟動，「是想火一把還是怎麼的？」，更直指馬金瑜此舉是借他炒作。

在馬金瑜的自述文章中，數次提及「曾經的好朋友」作家洪峰及妻子蔣燕，包括自己在2015年被丈夫打傷後，蔣燕為她買機票並帶她到家中休養。洪峰憶述，馬金瑜當年留宿其家時，臉上傷痕非常明顯，鼻青臉腫，對方透露稱家中出事，自己被丈夫打傷。洪峰又稱，蔣燕曾就馬金瑜被打一事與謝德成通話，謝德成當時不停道歉、保證。

馬金瑜的好友張晨（化名）透露，幾年前曾接到對方的求助電話，於是立即為馬金瑜買機票接回家，對方當時一直處於一種很無助的狀態，但未有向她訴說發生何事。她表示，若有公安、法院等司法機關需要找她核實，她願意為馬金瑜作證，「我會義無反顧地幫她」。

馬金瑜的前同事周筱贇憶述，馬金瑜新婚尚未離職時，對方幾乎不會與同事談論家事，大多人都以為她過得不錯，直至對方辭職定居青海後，基本與以前的同事斷了聯繫。他又稱，馬金瑜做記者時曾做過很多底層人物的報道，因此總有一種救世的情懷，「但是這次，她連自己都救不了」。

（綜合報道）