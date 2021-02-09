Clubhouse內地被封禁　環時：平台政治討論片面　親華聲音遭壓制

撰文： 姜庚宇 最後更新日期： 2021-02-09 12:00

語音社交媒體Clubhouse於8日（周一）傍晚7時許被內地封鎖，現時內地民眾需要翻牆才能使用，消息一出即引起兩岸三地網民關注。 官媒《環球時報》英文版於同日稍早前刊登一篇報道指，比起一些傳媒將Clubhouse形容為「言論自由的天堂」，許多內地用戶直言，該平台上的討論常常是片面的，親中國的聲音容易遭到壓制。 報道並引述匿名的內地用戶指，該平台或成為港獨及藏獨支持者宣傳政治觀點的「武器」。

《環時》英文版刊登報道，引述內地網民意見指，Clubhouse不是「言論自由天堂」。（截圖）

文章引述內地用戶表示，他們並不認同Clubhouse是「言論自由的天堂」，不喜歡將平台政治化的想法。相較於片面的政治議題，他們更喜歡在廣泛的話題上進行高質量的討論。

一名要求匿名的微博意見領袖在使用了Clubhouse後向《環球時報》表示，Clubhouse提供了一個口頭交流的平台，語音對聽眾的影響遠大於文字，這也使本應客觀和理性的討論變得易受情緒操縱，並且有可能在短時間內即成為一個反華的政治宣傳平台。

他憶述，在有關新疆問題的聊天室中，有許多人稱自己曾身處「集中營」，聲淚俱下地作出指控，這些舉動很容易在情感上動搖聽眾，即使沒有探究背後的證據和邏輯。

報道也引述其他網民意見表示，政治觀點的傳播可以在任何社交平台上進行，「它（反華觀點）只是平台內容的一部分，您可以選擇是否接收它」 ，「也有一些用戶為捍衛中國政策展開討論，並且提出很多很好的論點。我並不擔心它將成為單向政治灌輸的平台。」

報道指，北京的陳女士在周日（7日）晚上在Clubhouse一些聊天房間內花了2個多小時，發現其中許多聊天與西方傳媒所說的完全不同。 她說，Clubhouse不僅是傳達一些反華或反中國政府評論的平台，也是分享有趣的故事，指出文化差異並放鬆身心的平台。

據報道，Clubhouse有許多聚焦中國文化的聊天房間，例如，學習中國東北地區不同的方言。「這類似於小型在線脫口騷，在周日晚上的高峰期吸引了數百名聽眾」。

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（環球時報）