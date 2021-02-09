女記者馬金瑜自揭長年遭家暴　官方通報：夫妻經常吵架偶爾動手

撰文： 朱加樟 最後更新日期： 2021-02-09 22:39

內地前記者馬金瑜，近日發表一篇名為《另一個「拉姆」》的文章，講述自己遠嫁青海後，從與丈夫謝德成（扎西）過着養蜂養花、世外桃源般的生活，漸變成長期遭對方家暴和出軌，事件引發廣泛關注，官方也介入調查。 青海貴德縣委宣傳部9日（周二）發布的調查通報指，馬金瑜與謝德成在貴德生活期間經常吵架，偶爾會動手打架，曾有朋友參與勸解，現場目睹馬金瑜面部有淤青，謝德成頸部有傷痕並出血。

調查通報指，當地政府相關部門成立工作組開展調查，曾赴醫院、縣婦聯、縣文聯、縣電視台等部門進行了調查走訪，向馬金瑜和謝德成在貴德生活期間有過關聯交集的親屬、朋友、工人及鄰居、蜂場附近群眾、文中提及的人物等29名相關人員進行調查。

通報指，馬金瑜於2010年來貴德縣謝德成家中蜂場做實地採訪兩人相識，通過近兩個月的相處，2010年9月兩人登記結婚。2010年至2012年兩人在北京、廣州兩地工作，2012年至2018年夫妻二人在青海省貴德縣生活，期間生育三子。

馬金瑜婚前是一名記者，曾為多間知名傳媒寫過深度報道，並獲得新聞大獎。（網上圖片）

通報指，二人在貴德生活期間，據周邊群眾反映，夫妻因性格差異、受教育程度不同，特別是開微店做生意後，常因瑣事發生口角，從目前調查的情況顯示二人經常吵架，偶爾會動手打架，曾有朋友參與勸解，現場目睹馬金瑜面部有淤青，謝德成頸部有傷痕並出血。

經警方調取青海省人民醫院病案室病案，確有馬金瑜2011年的住院記錄，但病案顯示馬金瑜入院事由為發生車禍致雙前額骨骨折、左眼視神經損傷、頭皮裂傷。除2011年外，馬金瑜在省人民醫院無住院記錄。貴德縣人民醫院無馬金瑜住院治療記錄。

此外，2018年以來貴德縣婦聯沒有關於馬金瑜及其委託人的相關信訪記錄，貴德縣委宣傳部、貴德縣文聯、貴德縣電視台等部門工作人員均表示未曾收到馬金瑜相關信件。同時警方調取2015年至今貴德縣110指揮中心及轄區派出所報警記錄，均未發現馬金瑜求助警情。

馬金瑜家中保姆秀某措及商舖女工周某措兩人均表示本人及店內其他女工從沒有被家暴的經歷。警方調取貴德縣近5年來非正常死亡案卷，沒有因家暴跳河自殺的案件。

通報又指出，馬金瑜委託律師曾致電貴德警方，稱「當事人馬金瑜因疫情及孩子無人照顧等原因，無法於近日協助警方接受調查，相關報案材料和證據正在整理當中，待完備後會以郵寄方式送達」。下一步，貴德警方會根據馬金瑜委託律師提供的相關證據，依法開展調查。