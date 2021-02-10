內地知名主持人杜海濤被提告　網貸受害者：因為他代言才覺得可靠

撰文： 葉琪 最後更新日期： 2021-02-10 18:08

湖南衛視知名主持人杜海濤，此前曾經為網絡投資平台「網利寶」拍攝多輯廣告。「網利寶」出事後，杜海濤因此被來自山東省的投資者穆先生訴至法院，要求賠償相關損失，並且已獲東營市東營區法院受理。 損失4.6萬元（人民幣．下同）穆先生直指，「如果不是杜海濤，我根本不會投這筆錢進去。」

網利寶早年在內地大行其道。（視覺中國）

據內地傳媒報道，穆先生是在2018年時「入局」，他在多個影片平台上看到杜海濤的「網利寶」廣告，並且相信杜海濤的廣告詞「投資網利寶躺著也賺錢」。穆先生稱，從小就看杜海濤主持的節目，「因為杜海濤這個視頻（影片），我認為他代言了『網利寶』，才覺得『網利寶』可靠並進行了投資」、「如果不是杜海濤，我根本不會投這筆錢進去。」

不過，「網利寶」在2018年起被指有問題，及至2019年5月更被北京市公安局朝陽分局經濟犯罪偵查大隊立案偵查。數據顯示，截至2019年5月15日，「網利寶」累計成交金額高達259.7億元，借貸余額30.3億元，逾期項目數及逾期金額均為0。截至2019年4月30日，「網利寶」出借人數量有40421人。

對於為「網利寶」代言一事，杜海濤在2020年7月11日曾經發聲明澄清，指雙方在2018年通過廣告代理商有過短期合作，但未有直接簽署代言合同。合作前杜海濤一方是有審核過相關經營資質甚至有注冊使用過「「網利寶」」，但雙方的廣告合作早已結束，亦未再發布過「網利寶」的廣告資訊。

但穆先生認為，杜海濤的行為是有違法《廣告法》等的相關法律法規，應該賠償損失，例如「工資就存網利寶」、「投資網利寶躺著也賺錢」、「老夫躺著賺錢」、「我推薦網利寶」等的廣告詞，是存在使用讓人誤解的內容以欺騙、誤導消費者。杜海濤一方未有履行充分的審查義務，應承擔連帶責任。

事實上，北京市朝陽區金融糾紛調解中心在上月底有發布公告，表明部分網貸機構為牟取不正當利益，聘請知名演藝人員、公眾人物作為廣告代言人，利用其影響力吸引投資人購買非法金融產品。這些廣告代言人未盡到合理的審查義務，作出不實宣傳，對損害結果的發生和擴大存在過錯，並負有不可推卸的責任。

（綜合報道）