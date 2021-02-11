習近平與拜登通電話　強調台灣香港問題事關中國主權　美國應尊重

撰文： 葉琪 最後更新日期： 2021-02-11 11:52

中國國家主席習近平在周四（11日）與美國總統拜登通電話，中方官媒《新華社》指，二人有就農曆新年相互拜年，並就雙邊關係和重大國際及地區問題深入交換意見。 在台灣、香港、新疆等問題上，習近平就強調這些都是中國內政，事關中國主權和領土完整，美國應該尊重中國的核心利益，慎重行事。

習近平強調香港等問題事關中國主權。（中新社）

習近平指出，中美合則兩利、鬥則俱傷，合作是雙方唯一正確選擇。中美合作可以辦成許多有利於兩國和世界的大事，中美對抗對兩國和世界肯定是一場災難。當前，中美關係正處於重要關口。推動中美關係健康穩定發展，是兩國人民和國際社會的共同期盼。兩國應該共同努力、相向而行，秉持不衝突不對抗、相互尊重、合作共贏的精神，聚焦合作，管控分歧，推動中美關係健康穩定發展，給兩國人民帶來更多實實在在的利益，為抗擊新冠肺炎疫情、促進世界經濟復蘇和維護地區和平穩定作出應有貢獻。

習近平強調，中美在一些問題上會有不同看法，關鍵是要相互尊重、平等相待，以建設性方式妥善管控和處理。兩國外交部門可就雙邊關係中的廣泛問題以及重大國際和地區問題深入溝通，兩國經濟、金融、執法、軍隊等部門也可以多開展一些接觸。中美雙方應該重新建立各種對話機制，准確了解彼此的政策意圖，避免誤解誤判。要分清哪些是分歧，要很好管控；哪些有合作意義，共同推動走上合作軌道。習近平提到，台灣、涉港、涉疆等問題是中國內政，事關中國主權和領土完整，美方應該尊重中國的核心利益，慎重行事。

拜登稱美中兩國應該避免衝突。（路透社）

報道指拜登讚揚中國是具有悠久歷史和偉大文明的國家，中國人民是偉大的人民。在中美關係方面，拜登稱美中兩國應該避免衝突，可以在氣候變化等廣泛領域開展合作。美方願同中方本著相互尊重的精神，開展坦誠和建設性對話，增進相互理解，避免誤解誤判。

報道最後指，習近平及拜登都認為今次通電話將向世界釋放積極訊號，雙方亦同意就中美關係和共同關心的問題保持密切聯繫。

（新華社）