拜登與習近平新年通話　承諾尋找合作　對香港台灣情況表示憂慮

撰文： 王慧珊 梁凱怡 最後更新日期： 2021-02-11 11:35

美國總統拜登（Joe Biden）2月10日與中國國家主席習近平通電話，是前者1月20日上台後，兩國領袖首次通話。

央視新聞報道，習近平和拜登通電話。兩國元首就中國牛年春節相互拜年，就雙邊關係和重大國際以及地區問題「深入交換意見」。習近平稱，中美合則兩利、鬥則俱傷，合作是雙方唯一正確選擇。中美合作可以辦成許多有利於兩國和世界的大事，中美對抗對兩國和世界肯定是一場災難。

習近平強調，「中美關係正處於重要關口。推動中美關係健康穩定發展，是兩國人民和國際社會的共同期盼。你說過，美國最大的特點是可能性。希望現在這種可能性朝着有利於兩國關係改善的方向發展」，「中美在一些問題上會有不同看法，關鍵是要相互尊重、平等相待，以建設性方式妥善管控和處理」。他指，中美雙方應該重新建立各種對話機制，準確了解彼此的政策意圖，避免誤解誤判。他也提到，台灣、涉港、涉疆等問題是中國內政，事關中國主權和領土完整，美方應該尊重中國的核心利益，慎重行事。

拜登表示，中國是具有悠久歷史和偉大文明的國家，中國人民是偉大的人民。美中兩國應該避免衝突，可以在氣候變化等廣泛領域開展合作。美方願同中方本着相互尊重的精神，開展坦誠和建設性對話，增進相互理解，避免誤解誤判。兩國元首都認為，今天的通話將向世界釋放積極信號，雙方同意就中美關係和共同關心的問題保持密切聯繫。

圖為2011年8月19日，中國時任國家副主席習近平和美國時任副總統拜登於北京飯店會見中國商界人士。（Getty Images）

美方報道方面，拜登於社交媒體發文表示，當日與習近平通話，向中國人送上農曆新年的祝福。他提到，向對方表指，當對美國人有益時，將會與中國合作。

白宮表示，拜登向習近平表明美國優先考慮的事情是保障美國人的安全、繁榮、健康和生活方式，以及維護自由和開放的印度太平洋，將以務實和結果導向的方式，就美國人民和美國盟國的利益點與中國展開合作。

I spoke today with President Xi to offer good wishes to the Chinese people for Lunar New Year. I also shared concerns about Beijing’s economic practices, human rights abuses, and coercion of Taiwan. I told him I will work with China when it benefits the American people. — President Biden (@POTUS) February 11, 2021

拜登對北京「脅迫性和不公平的經濟行為」以及在新疆的人權侵犯表示「關注」（concern），對香港「愈發緊縮的政治自由」以及（中國在）區域內包括對台灣「日益強硬的舉措」感到「憂慮」（misgivings）。

二人還就對抗新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情、全球衛生安全、氣候變化和阻止武器擴散的問題交換意見，二人承諾尋找合作的領域。