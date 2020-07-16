【用餐落春藥】深圳「落藥男」涉強姦被拘　女孩指「不會原諒」

深圳一名女子小雯（化名）與熟識的男性友人趙某外出用餐時，遭對方在水中落春藥。幸虧店員及時發現後以斟水為由將有春藥的水杯帶走，換成另一個水杯，並向小雯告知事情經過。此事被網上曝光後，引起極大關注。 7月15日晚，深圳市公安局福田分局通報稱，涉嫌落春藥的男子已經被刑拘。此外，及時提醒涉事女生並換走飲料使其免於受害的店員被商場獎勵3000元。 15日晚，小雯表示，感謝警方付出，接下來會繼續配合警方調查，等待公正的處理結果，對於涉事男子，她「不會選擇原諒」 。

15日晚，深圳市福田公安分局通報稱，福田派出所早前接事主朱某（即小雯）報警稱：4日晚，其在一自助餐廳與一男子就餐時，被餐廳員工告知飲品內被該男子倒入白色粉末，情況可疑。警方於7月14日17時許，將嫌疑男子趙某抓獲並帶回調查。

犯案男子自稱出於「獵奇的心理」落藥，「願做出任何賠償」：

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經查，嫌疑人趙某（男，23歲）與事主朱某（女，22歲）通過社交活動認識，後雙方多通過網路工具交流，偶爾見面。7月4日，趙某邀請朱某在深聚餐。期間，趙某趁朱某離開餐桌時，向其飲用的水杯內投放白色粉末（據趙某稱其在國外留學時購買），試圖讓朱某飲用，尋求刺激。此舉被餐廳員工發現後及時將水杯換走，並告知了朱某。後朱某向警方報案。7月15日，根據《中華人民共和國刑法》第二百三十六條之規定，福田警方已依法對涉嫌強姦的嫌疑男子趙某刑事拘留。

警方還稱，對該案中挺身而出、密切協作，及時制止違法犯罪行為的餐廳員工表示讚賞，感謝他們為維護良好社會治安秩序作出努力。

小雯表示，這件事情已經影響到了自己的精神狀態，自己對身邊的人也提高了警惕。她想告訴所有人，這種事情應該被曝光，讓作惡的人接受懲罰，也讓潛在的受害者受到保護。

「到目前為止，我收到非常多善意，一來是那家店的店長店員，二來是努力推進這件事情的員警，包括社會上也有很多聲音支持我。我都覺得，站出來為潛在的受害者發聲是一件很有必要的事。」 小雯說道。

福田星河coco park商場。（維基）

另一方面，深圳福田星河coco park商場發出表揚信。表揚信指，此次「女子被落春藥」 事件發生地點是該商場內的店鋪「溫野菜」 。商場方對該店店鋪見義勇為的行為給予了高度評價，並獎勵該員工3000元人民幣，同時授予溫野菜「見義勇為好店鋪」 榮譽稱號。

深圳市人大代表楊勤表示，商場的做法有利於引導和表彰正能量的行為，而此次事件既為人們敲響了警鐘，也給社會帶來了正確的價值導向。他指出，除了見義勇為的店員，此事中具有較強法律意識的當事女生和主動作為的警方，都為驅除社會冷漠起到了重要作用。

（南方都市報、澎湃新聞）